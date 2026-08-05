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موسسهای که امنیت جوامع یهودی را تأمین میکند، روز چهارشنبه اعلام کرد حدود دو هزار حادثه در شش ماه اول سال علیه یهودیان در انگلیس ثبت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانههای انگلیس، گزارش یک سازمان یهودی را منتشر کردهاند که ادعا کرده است در مجموع، هزار و ۹۲۶ حادثه نفرت پراکنی ضد یهودی در حدود شش ماه گذشته در این کشور روی داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش "اعتماد امنیت اجتماعی" این حوادث پس از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ماه فوریه افزایش یافته است، و از آن زمان مقامات بریتانیایی تهران را به استفاده از عوامل نیابتی برای انجام حملات در بریتانیا و سراسر اروپا متهم کردهاند. ایران بارها هرگونه دخالتی را رد کرده است.
خاخامهای ضد صهیونیست در انگلیس بارها با شرکت در تظاهرات ضد صهیونیستی و آتش زدن پرچم رژیم اسراییل سران رژیم اسراییل را عامل نفرت از یهودیان دانستند و با انتقاد شدید از کشتار وسیع فلسطیینیان، اشغال سرزمینشان به دست صهیونیستها تاکید کردند اقدامات رژیم اسراییل مغایر با دین یهود است و صهیونیست کاملا خلاف آموزههای دین یهود عمل میکند و باید ضمن توقف جنایات و نسل کشی فلسطینیان از جنگ افروزی علیه ایران دست بردارد.
خاخام الهانان بیک میگوید اقدامات اسراییل خشم و نفرت از یهودیان را در جهان به طور بی سابقهای افزایش داده است و اکنون برخلاف ادعای سران رژیم اسراییل سرزمینهای اشغالی نا امنترین مکان برای یهودیان است و اقدامات اسراییل سبب شده خشم و نفرت از این رژیم موجب شود نفرت از یهودیان در سراسر جهان افزایش یابد.
برخی تحلیل گران نیز معتقدند صهیونیستها تلاش میکنند از این شرایط به نفع خود بهره گیرند و با مظلوم نمایی پول بیشتری برای تشکلهای خود از دولتهای اروپایی دریافت کنند تا با استفاده از آن اهداف شوم خود را پیش برند.
رسانهها در انگلیس نوشتند:اوایل این ماه، دولت بریتانیا اعلام کرد که طی سه سال آینده ۲۵۰ میلیون پوند برای حفاظت بهتر از جوامع یهودی هزینه خواهد کرد و افسران بیشتری را برای کمک به حفاظت از مدارس، کنیسهها و مراکز اجتماعی اعزام خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته یهودیان ضد صهیونیست، صهیونیستها بارها با حمله به مراکز، خانهها و خودروهای یهودیان ضد صهیونیست آنان را آماج حملات خود قرار دادند.
بنا بر اعلام تشکل «یهودیان علیه صهیونیسم» در انگلیس، در حالی صهیونیستها ادعای دفاع از یهودیان را مطرح و برای آن پولهای هنگفتی از دولتهای اروپایی و شرکتهای حامی آنها دریافت میکنند که با شکایت یا گزارش آنها دهها یهودی به جرم حمایت از حقوق فلسطینیان و ضد اشغالگری و گاهی به جرم آتش زدن پرچم رژیم اسراییل به دست پلیس دستگیر شدند که پرفسور حیم برشیث استاد دانشگاه در لندن از جمله آنهاست.