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مدیرکل توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات با اشاره به انباشت ماهیان پرورشی در مزارع، پیش بینی کرد میزان تولید ماهیان سردآبی بیشتر از پارسال باشد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ناصر کرمیراد با بیان اینکه در سال گذشته روند استحصال و فروش ماهیان سردآبی در دو مقطع با مشکلاتی مواجه شد، تصریح کرد: این شرایط موجب انباشت قابل توجه ماهی در مزارع شد که بخشی از این موجودی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است.
وی با این پیش بینی که این موضوع بر آمار و ارقام مربوط به تولید در سال ۱۴۰۵ اثر خواهد گذاشت، اظهار داشت: هدفگذاری انجامشده برای تولید آبزیان آب شیرین در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۹ هزار و ۴۱۰ تن بود که با تولید حدود ۶۷۰ هزار تن، بیش از ۱۱۰ درصد برنامه محقق شد.
مدیرکل توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات اضافه کرد: در بخش ماهیان سردآبی نیز تولید قزلآلا در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۳ هزار و ۲۶۴ تن رسید که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، رشد حدود سهدرصدی را نشان میدهد.
کرمیراد افزود: در تولید ماهیان سردآبی، استان لرستان با تولید ۳۹ هزار و ۶۷۵ تن بیشترین سهم در تولید کشوری را داشته و استانهای چهارمحال و بختیاری با ۳۷ هزار و ۸۸۳ تن، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸ هزار و ۸۵۰ تن، زنجان با ۲۰ هزار و ۱۷۵ تن و مازندران با ۱۸ هزار و ۵۱۸ تن، رتبههای دوم تا پنجم تولید را به خود اختصاص دادند.