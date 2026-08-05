هدیه بیدی، مجری برنامه «نسیما»، با اشاره به تولید برنامه‌های زنده، دوربین‌مخفی و روایت‌های مردمی در مسیر پیاده‌روی اربعین، بر ضرورت پیوند دادن مفاهیم عاشورا با مقاومت، مقابله با ظلم و همبستگی مردم ایران و عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدیه بیدی، مجری برنامه «نسیمی‌شو» که سال گذشته در ایام اربعین به صورت زنده از شبکه نسیم روی آنتن رفت و امسال با برنامه «نسیما» در مسیر پیاده‌روی اربعین همراه زائران است، درباره مؤلفه‌های تولید محتوای اربعینی گفت: تجربه جنگ تحمیلی و شهادت رهبر انقلاب، اهمیت تولید محتوای اربعینی را دوچندان کرده است.

وی افزود: عاشورا و کربلا به زمان و سرزمین خاصی محدود نیستند و رسانه باید با پیوند دادن این حقیقت تمدنی به مفاهیمی مانند مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، به برنامه‌سازی بپردازد.

بیدی با اشاره به برنامه‌های امسال «نسیما» افزود: علاوه بر ارتباط زنده از کربلا، دوربین‌مخفی‌هایی با زبان و قالبی متفاوت تولید خواهد شد تا شور مردم برای سفر اربعین و عشق آنان به امام حسین (ع) به تصویر کشیده شود.

همچنین زیارت نیابتی برای گرامی‌داشت شهادت رهبر انقلاب در مسیر پیاده‌روی اربعین مورد توجه قرار می‌گیرد.

مجری برنامه «نسیما» با تأکید بر اهمیت استمرار حضور مردم در اجتماعات افزود: اجتماعات شبانه، برافراشته ماندن پرچم و حضور مردم در خیابان‌ها همچنان اهمیت دارد. به نظر می‌رسد امسال پرچم ایران در مسیر اربعین پررنگ‌تر از همیشه به نمایش گذاشته شود.

وی همگرایی مردم ایران و عراق و نزدیکی دو ملت را یکی از محور‌های مهم برنامه‌سازی اربعین دانست و گفت: مسیر راهپیمایی اربعین را می‌توان جلوه‌ای از جبهه مقاومت و برادری میان شیعیان دانست.

رسانه ملی باید با خلاقیت بیشتر، تصویری زیبا از امت اسلامی و تعامل سازنده مردم دو کشور ارائه کند.

بیدی بازتاب خرده‌روایت‌های مردمی را در ملموس‌تر شدن فضای اربعین مؤثر دانست و افزود: زائران اربعین حال‌وهوایی متفاوت دارند و خود را محدود به مرز‌های ملی نمی‌بینند. آنان با روحیه‌ای انسانی و همدلانه تلاش می‌کنند یکدیگر را برای رسیدن به کربلا همراهی کنند.

وی ادامه داد: اعتماد و همبستگی در مسیر اربعین به شکل ویژه‌ای نمایان می‌شود و افراد در این مسیر، بیش از آنکه به خود بیندیشند، در تلاش‌اند به دیگران کمک کنند.

تولیدات رسانه ملی با محوریت مردم، همواره به بهترین نتیجه می‌رسد و تجربه جنگ تحمیلی، شهادت رهبر انقلاب و اتحاد مردم در این بزنگاه‌ها می‌تواند در اربعین نیز جلوه‌ای تازه پیدا کند.

بیدی در پایان افزود: مسیر راهپیمایی اربعین، جلوه‌ای از همبستگی انسانی و تصویری از جامعه‌ای آرمانی است که در آن، مردم با اعتماد و همراهی، زمینه حرکت عاشقانه زائران امام حسین (ع) را فراهم می‌کنند.