به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،و به نقل از رسانه باشگاه پیکان، در ادامه برنامه‌ریزی برای حفظ شاکله اصلی تیم، قرارداد فرشید باقری پس از توافق با مدیریت باشگاه تمدید شد تا این هافبک باتجربه، فصل جدید نیز در ترکیب پیکان حضور داشته باشد.

باقری که در نیم‌فصل گذشته به جمع خودروسازان پیوست، با تجربه سال‌ها حضور در سطح نخست فوتبال ایران، یکی از مهره‌های باتجربه پیکان به شمار می‌رود. او سابقه بازی در تیم‌های استقلال تهران، گل‌گهر سیرجان، فولاد خوزستان، مس رفسنجان و همچنین حضور در فوتبال عراق را در کارنامه دارد و طی سال‌های اخیر همواره یکی از هافبک‌های شناخته‌شده لیگ برتر بوده است.

تمدید قرارداد این بازیکن در راستای حفظ انسجام فنی تیم و بهره‌گیری از تجربه او در کنار سایر نفرات انجام شده و کادر فنی امیدوار است با تداوم حضور باقری، خط میانی پیکان در فصل جدید از ثبات و کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

باشگاه پیکان ضمن آرزوی موفقیت برای فرشید باقری، امیدوار است این بازیکن با تکیه بر توانایی‌های فنی و تجربه ارزشمند خود، نقش مؤثری در دستیابی تیم به اهداف فصل جدید ایفا کند.