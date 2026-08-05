کشف ۶۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت برق استان بوشهر گفت: در اجرای طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ساماندهی انشعاب‌ها و افزایش پایداری شبکه برق در استان، تا کنون ۶ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است.