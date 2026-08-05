بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا حشمتی با اشاره به اهداف کلان طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) اظهار کرد: پایداری و استمرار برقرسانی، بازگشت انرژیهای تلفشده شبکه به چرخه مصرف، شناسایی انشعابات غیرمجاز و کاهش زمان انتظار مشترکان برای دریافت انشعاب، از نتایج اصلی و مورد انتظار این طرح است.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای شاخصهای بهرهوری در شبکه توزیع، افزود: در این طرح، اقداماتی نظیر تعویض کنتورهای سوخته و معیوب که به هر دلیلی دچار آسیب شدهاند، در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت برق استان بوشهر با بیان اینکه طرحهای جهادی به صورت هماهنگ در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته در سراسر استان برگزار میشود، گفت: با استفاده از تمامی ظرفیتهای نیروی انسانی و پیمانکاران، نصب انشعابات با سرعت بالا انجام میگیرد که خوشبختانه این اقدام منجر به کاهش چشمگیر زمان انتظار و افزایش رضایتمندی مردم شده است.
وی با اشاره به پیامدهای منفی فعالیت غیرقانونی در حوزه انرژی، تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از انشعابات غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز میکنند که علاوه بر جرایم سنگین اقتصادی و تعزیراتی، به حقوق عمومی نیز لطمه وارد میسازد.
حشمتی عنوان کرد: از ابتدای آغاز این طرح تا کنون، حدود شش هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده است. پیشتر نیز در راستای همین اقدامات، ضمن شناسایی و جمعآوری مراکز استخراج رمزارز، قطع انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و احیای بیش از ۱۵۹ هزار کیلوواتساعت انرژی انجام شده که نشان از عزم جدی شرکت برای صیانت از شبکه دارد.
وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ پایداری شبکه، گفت: یک سامانه پیامکی اختصاصی به شماره ۳۵۱۲۱ برای دریافت گزارشهای مردمی در نظر گرفته شده است که هماستانیها میتوانند با حفظ محرمانگی کامل، تخلفات مربوط به انشعابات غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز را گزارش کنند و در ازای آن، پاداشهایی از ۳ تا ۳۰۰ میلیون ریال برای گزارشگران در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت برق استان بوشهر تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح، خاموشیها در استان به حداقل خواهد رسید و شاهد ارتقای سطح خدمات به مردم خواهیم بود.