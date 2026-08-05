ارائه غذای گرم و امکانات رفاهی؛
جلوهای از خدمت مردم به مردم در خدمترسانی موکب مردمی آشتیان
موکب امام رضا(ع) شهرستان آشتیان ششمین سال است که با کمک مردم به زائران اباعبدالله الحسین(ع) خدمت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موکبهای مردمی در نقاط مختلف کشور با ارائه خدمات متنوع، از زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی میکنند.
موکب امام رضا شهرستان آشتیان یکی از موکبهای مردمی است که با همت خیران و داوطلبان که ۶ سال است فعالیت خود را آغاز کرده است.
این موکب به مدت ۴ روز با چای و میان وعده و ناهار امکانات رفاهی از زائران پذیرایی میکند.
خادمان این موکب با عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا(ع)، در حال آمادهسازی و توزیع غذای گرم، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی برای زائران و عزاداران هستند.
موکبهایی که با مشارکت مردم و خیران برپا شدهاند، هر ساله جلوهای از همبستگی، نوعدوستی و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش میگذارند و به زائران سید الشهدا خدمترسانی به زائران را ادامه خواهند داد.