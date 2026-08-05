به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موکب‌های مردمی در نقاط مختلف کشور با ارائه خدمات متنوع، از زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پذیرایی می‌کنند.

موکب امام رضا شهرستان آشتیان یکی از موکب‌های مردمی است که با همت خیران و داوطلبان که ۶ سال است فعالیت خود را آغاز کرده است.

این موکب به مدت ۴ روز با چای و میان وعده و ناهار امکانات رفاهی از زائران پذیرایی می‌کند.

خادمان این موکب با عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا(ع)، در حال آماده‌سازی و توزیع غذای گرم، نوشیدنی و سایر خدمات رفاهی برای زائران و عزاداران هستند.

موکب‌هایی که با مشارکت مردم و خیران برپا شده‌اند، هر ساله جلوه‌ای از همبستگی، نوع‌دوستی و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش می‌گذارند و به زائران سید الشهدا خدمت‌رسانی به زائران را ادامه خواهند داد.