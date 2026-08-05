دبیر ستاد اربعین گیلان از بازگشت ۸۰ درصد زائران استان، بیش از ۲۸ هزار نفر از سفر معنوی اربعین حسینی خبر داد و گفت: بیشتر این زائران به میزان ۱۰ هزار نفر با اتوبوس بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمود قاسمی به خبرگزاری صدا و سیما گفـت: از حدود ۳۶ هزار نفر زائر گیلانی اربعین حسینی، تاکنون ۸۰ درصد، بیش از ۲۸ هزار نفر به کشور بازگشتند که برگشت بیشتر این زائران به تعداد ۱۰ هزار نفر با اتوبوس‌های ناوگان عمومی انجام شد.

وی از بازگشت ۶۶۰ زائر گیلانی اربعین حسینی که با قطار به کربلای معلی عزیمت کرده بودند تا ۱۲ مرداد خبر داد و افزود: بخشی از زائران هم با هواپیما و بخشی دیگر با خودرو‌های شخصی به شهر‌های خود بازگشتند.

دبیر ستاد اربعین گیلان از بازگشت بقیه زائران اربعین حسینی حداکثر تا فردا ۱۵ مرداد خبر داد و گفت: خدمات رسانی موکب‌ها به زائران تا فردا ادامه دارد.

قاسمی افزود: ایام اربعین امسال، بیش از ۱۹ میلیون نفر از سراسر جهان برای شرکت در پیاده روی عظیم اربعین به کشور عراق سفر کردند که از این تعداد بیش از ۳ میلیون نفر ایرانی و حدود ۳۶ هزار نفر گیلانی بودند.