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مسابقات هندبال جوانان دختر خراسان رضوی که از دهم مرداد با حضور ۱۰ تیم در مشهد آغاز شد، امروز به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دوره از رقابتها به صورت دوره ایی در دو گروه پنج تیمی باهم به رقابت پرداختند و در ادامه از هر گروه، دو تیم صعود کردند، در مرحله بعد تیمها به صورت ضربدری باهم به رقابت پردازختند، برنده این رقابتها به مرحله نهایی و تیم بازنده به دیدار رده بندی راه یافتند و در نهایت مقامهای اول تا چهارم امروز مشخص شدند.
تیم برزین قهرمان این دوره از رقابتها شد و در ادامه تیمهای ستاره ساز، آذررشد سبزوار و مهد ایران سبزوار مقامهای دوم تا چهارم را کسب کردند.