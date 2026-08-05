به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این دوره از رقابت‌ها به صورت دوره ایی در دو گروه پنج تیمی باهم به رقابت پرداختند و در ادامه از هر گروه، دو تیم صعود کردند، در مرحله بعد تیم‌ها به صورت ضربدری باهم به رقابت پردازختند، برنده این رقابت‌ها به مرحله نهایی و تیم بازنده به دیدار رده بندی راه یافتند و در نهایت مقام‌های اول تا چهارم امروز مشخص شدند.

تیم برزین قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد و در ادامه تیم‌های ستاره ساز، آذررشد سبزوار و مهد ایران سبزوار مقام‌های دوم تا چهارم را کسب کردند.