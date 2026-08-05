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همزمان با آغاز موج تردد زائران اربعین از مرز مهران، مسیر بزرگراه قدس به صحنه حضور عاشقانی از ملیتها و فرهنگهای مختلف تبدیل شده است که با هدفی مشترک، پیام وحدت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم را زنده نگه میدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با آغاز موج تردد زائران اربعین حسینی از مرز بینالمللی مهران، مسیر بزرگراه قدس بار دیگر به صحنه حضور عاشقانی تبدیل شده است که از ملیتها و فرهنگهای مختلف، با هدفی مشترک راهی کربلای معلی هستند.
راهپیمایی اربعین، فراتر از یک سفر زیارتی، نمادی از همبستگی امت اسلامی، همدلی ملتها و ایستادگی در برابر ظلم به شمار میرود. موکبداران از کشورهای مختلف با ارائه خدمات به زائران، جلوهای از فرهنگ ایثار، خدمت و اخوت اسلامی را به نمایش میگذارند.
زائران حاضر در این مسیر، اربعین را پیامآور وحدت، عدالتخواهی و دفاع از مظلومان جهان میدانند و معتقدند این اجتماع میلیونی نشان میدهد آرمان آزادی و مقابله با ظلم همچنان زنده و الهامبخش ملتهای آزاده است.
در بخش پایانی مسیر، تابلوی بزرگراه قدس نگاهها را به آرمانی فراتر از یک نام جغرافیایی معطوف میکند؛ آرمانی که برای بسیاری از زائران، یادآور مسئله فلسطین، آزادی قدس شریف و ضرورت همبستگی جهان اسلام است.
مرز مهران به عنوان مهمترین گذرگاه زمینی زائران اربعین، هر ساله میزبان میلیونها زائر ایرانی و غیرایرانی است و در کنار نقش راهبردی خود، به نمادی از وحدت امت اسلامی و همگرایی ملتهای مسلمان تبدیل شده است.
اربعین، اگرچه مقصد زائران را به کربلای معلی میرساند، اما پیام آن فراتر از مرزهای جغرافیایی امتداد مییابد؛ پیامی از عدالت، آزادی، مقاومت و وحدت که از مهران آغاز میشود و آرمان آن تا قدس ادامه دارد.