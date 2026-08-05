پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با بیان اینکه نوسازی ۱۵ هزار کلاس درس در دستور کار قرار گرفت، بر ضرورت پایش دقیق مدارس فرسوده استان تهران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس زارع گفت: در حالی که آغاز و پیگیری پروژههای نوسازی در برخی مناطق با روند مطلوبتری همراه است در پارهای دیگر از نقاط استان تهران بهدلیل پراکندگی مدیریتها و نبود برنامهریزی یکپارچه، روند ساخت و تخریب مدارس با چالش مواجه میشود.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت آموزشی در شهرستانها و نیز مناطق شهری استان تهران اظهار داشت: برخی پروژهها بهصورت مقطعی اجرا میشوند و این موضوع میتواند به جای بهبود شرایط، سبب ایجاد اختلال در فرآیندهای عمرانی و آموزشی شود.
زارع با بیان اینکه هدف اصلی نوسازی مدارس، ایجاد زیرساختهای مناسب برای دانشآموزان است، افزود: باید به جای حرکتهای پراکنده و موردی، برنامهریزی بر مبنای نیازسنجی و اولویتبندی صورت گیرد تا هم زمانبندی پروژهها دقیقتر شود و هم از تداخل وظایف دستگاههای مختلف جلوگیری به عمل آید.
وی تصریح کرد: اجرای طرحهای تخریب و بازسازی، در صورت هماهنگی میان مدیریت شهری، دستگاههای مربوط و برنامههای نظارتی، میتواند به نتیجه مطلوب برسد. در غیر این صورت، تأخیرها و تصمیمهای غیرهماهنگ، اثرگذاری پروژهها را کاهش میدهد.
زارع گفت: تحقق برنامههای نوسازی، مستلزم تعیین اولویتها، تامین منابع و نظارت مستمر بر روند اجرایی پروژهها است که میتواند به بهبود کیفیت فضای آموزشی و ارتقای ایمنی مدارس منجر شود.