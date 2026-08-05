به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس زارع گفت: در حالی که آغاز و پیگیری پروژه‌های نوسازی در برخی مناطق با روند مطلوب‌تری همراه است در پاره‌ای دیگر از نقاط استان تهران به‌دلیل پراکندگی مدیریت‌ها و نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، روند ساخت و تخریب مدارس با چالش مواجه می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت آموزشی در شهرستان‌ها و نیز مناطق شهری استان تهران اظهار داشت: برخی پروژه‌ها به‌صورت مقطعی اجرا می‌شوند و این موضوع می‌تواند به جای بهبود شرایط، سبب ایجاد اختلال در فرآیند‌های عمرانی و آموزشی شود.

زارع با بیان اینکه هدف اصلی نوسازی مدارس، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای دانش‌آموزان است، افزود: باید به جای حرکت‌های پراکنده و موردی، برنامه‌ریزی بر مبنای نیازسنجی و اولویت‌بندی صورت گیرد تا هم زمان‌بندی پروژه‌ها دقیق‌تر شود و هم از تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های تخریب و بازسازی، در صورت هماهنگی میان مدیریت شهری، دستگاه‌های مربوط و برنامه‌های نظارتی، می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. در غیر این صورت، تأخیر‌ها و تصمیم‌های غیرهماهنگ، اثرگذاری پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.

زارع گفت: تحقق برنامه‌های نوسازی، مستلزم تعیین اولویت‌ها، تامین منابع و نظارت مستمر بر روند اجرایی پروژه‌ها است که می‌تواند به بهبود کیفیت فضای آموزشی و ارتقای ایمنی مدارس منجر شود.