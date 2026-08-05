به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تیم کشتی ساحلی نوجوانان برای حضور در المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار سنگال، از ۱۷ تا ۲۳ مرداد در تبریز برگزار می‌شود.

۳ کشتی گیر مازندرانی به این اردو دعوت شدند. امیرعلی دومیرکلایی، محمدعلی آرزو و علی قمی اویلی کشتی گیران مازندرانی دعوت شده به این اردو هستند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی دومیرکلایی و محمدعلی آرزو (مازندران) یاشار نصراله (البرز)

۷۰ کیلوگرم: هومن کلهری (لرستان) کیارش ترابی (خراسان رضوی) علی قمی اویلی (مازندران)

۸۰ کیلوگرم: مهیار معصومی (تهران) رضا جلیلیان (کرمانشاه) محمد امین یگانه نوری (زنجان)

۹۰ کیلوگرم: امیرصالح جاویدانی (همدان) امیرعلی امینی (اصفهان) محمدمهدی محمدی (زنجان) حسام قاسمپور (آذربایجان شرقی)

سرمربی: محمد نادری

مربی ارشد: یونس سرمستی

مربیان: وحید درامی مقدم (زنجان) محمد جواد میرزائیان (لرستان)

پزشکیار: دکتر مسعود نجد متشکر

مربی تغذیه: مهدی حمزه

ماساژور: کایان جعفری

سرپرست اردو: وحید دژم خو

نماینده کمیته سنتی و ساحلی: جاوید احمدی آذر