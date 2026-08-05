به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرهنگ مجید مردانی گفت: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک واحد، بدر دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت و مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل مورد نظر موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های کشف‌شده ۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از این‌گونه فعالیت‌ها، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.