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در این نشست مهمترین مسائل و مطالبات بخش خصوصی، روند توسعه منطقه آزاد و راهکارهای تسهیل فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معروف صمدی مدیرعامل منطقه آزاد بانه–مریوان، در این نشست با قدردانی از نقش و تلاشهای فعالان اقتصادی بانه، آنان را از ارکان اصلی توسعه اقتصادی منطقه دانست و گفت: منطقه آزاد بانه–مریوان، دروازهای برای رشد و توسعه استان و کشور است و تحقق اهداف این منطقه بدون مشارکت و همراهی بخشخصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
معروف صمدی با اشاره به تجهیز دفاتر منطقه آزاد در بانه و مریوان افزود: برنامهریزی شده است خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی تا حد امکان در محل استقرار آنان ارائه شود تا روند انجام امور با سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.
صمدی همچنین با اشاره به یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی گفت: با پیگیریهای انجامشده، امکان پلاکگذاری خودروهای مناطق آزاد برای شرکتهای ثبتشده در این منطقه فراهم شده است.
وی، با دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در منطقه آزاد بانه–مریوان تأکید کرد: مشارکت مردم و سرمایهگذاران، زمینهساز رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی در این منطقه خواهد بود.
در ادامه این نشست، نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی بانه گفت: وجود بیش از ۱۰۰ مجتمع تجاری و شهرک صنعتی بزرگ، گواه توانمندی اقتصادی مردم این شهرستان است.
محسن بیگلری، امنیت، فرهنگ غنی و ظرفیتهای انسانی بانه را از مهمترین مزیتهای توسعه این منطقه برشمرد و خواستار توجه ویژه به آن شد.
بیگلری با تقدیر از اقدامات مدیرعامل منطقه آزاد بانه–مریوان در راهاندازی دفتر منطقه آزاد در بانه، ابراز امیدواری کرد توسعه این منطقه به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و کاهش پدیده کولبری منجر شود.
وی همچنین تملک دفتر و سوله منطقه آزاد در بانه، پایش فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت برای سرمایهگذاران واقعی، تعیین محدوده تردد خودروهای وارداتی و اعلام نحوه اجرای فازهای توسعهای منطقه آزاد بانه–مریوان را از مهمترین مطالبات و پیشنهادهای خود عنوان کرد.
فرماندار شهرستان بانه هم در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات مدیرعامل منطقه آزاد بانه–مریوان در تبیین روند فعالیتهای منطقه، اظهار امیدواری کرد با رویکرد مدیریتی جدید، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود.
محمد رضایی با اشاره به پیگیری الحاق زمینهای هنگ مرزی به شهرک صنعتی بانه افزود: این اقدام میتواند بخشی از کمبود فضای مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را برطرف کند.
رضایی بانه همچنین با اشاره به ثبت ۸۹۰ شرکت در منطقه آزاد بانه–مریوان، خاطرنشان کرد: آغاز فعالیت تجاری و تولیدی این شرکتها نقش مؤثری در توسعه همهجانبه منطقه خواهد داشت.
در پایان این نشست که در راستای اجرای برنامههای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، فعالان اقتصادی شهرستان بانه دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را برای تسریع در اجرای برنامههای منطقه آزاد و بهبود فضای کسبوکار مطرح کردند.