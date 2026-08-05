رسانه ملی در تازه‌ترین خبر‌های نمایشی خود، از نزدیک شدن فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به مرحله تولید خبر داد و همزمان شبکه نمایش فیلم سینمایی «هیولا» ساخته بونگ جون‌هو را در قالب «چهارشنبه‌های وحشت» روی آنتن برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم سریال «آژانس دوستی» به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود. فیلمنامه این مجموعه به پایان رسیده و در حال حاضر، مراحل انتخاب عوامل تولید آن در دست انجام است.

این سریال که از آثار خاطره‌انگیز و موفق تلویزیون به شمار می‌رود، در چارچوب سیاست‌های تازه مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار، بار دیگر مقابل دوربین خواهد رفت.

«آژانس دوستی» در زمان پخش خود با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد و افزون بر محبوبیت فراوان، به بستری برای معرفی و دیده‌شدن شماری از هنرمندان سینما و تلویزیون تبدیل شد.

داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت می‌شد؛ فضایی که در آن، ورود هر مسافر، قصه‌ای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار می‌داد.

در خبری دیگر، شبکه نمایش امشب چهارشنبه در ادامه پخش مجموعه «چهارشنبه‌های وحشت»، فیلم سینمایی «هیولا» به کارگردانی و نویسندگی بونگ جون‌هو را ساعت ۲۳ پخش می‌کند.

این فیلم محصول کره جنوبی، داستان ورود حجم زیادی از مواد شیمیایی خطرناک به رودخانه مرکزی شهر سئول را روایت می‌کند؛ رخدادی که پس از چند سال به پیدایش هیولایی مرگبار می‌انجامد.

در ادامه، این موجود خطرناک به شهر حمله می‌کند و در حالی که دولت و ارتش واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند، مردی به نام گنگ-دو به همراه خانواده‌اش برای نجات دخترش وارد ماجرا می‌شود.

کانگ هو سونگ،‌های بونگ بیون و‌های ایل پارک در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.