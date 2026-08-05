به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عیسی فتحی در آستانه چهل و ششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح هم اکنون از پیشرفت فیزیکی مطلوبی نسبت به گذشته برخوردار است. افزود: با تلاش‌های صورت گرفته امیدواریم در نیمه دوم امسال خط تولید عصاره و اسانس این کارخانه فناورانه تکمیل و راه‌اندازی شود.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح با هدف استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی استان، توسعه کشت گیاهان دارویی، تولید غذای سالم و ارگانیک، کاهش مصرف آفت‌کش‌ها و آنتی بیوتیک‌های شیمیایی، ارزآوری و ایجاد اشتغال از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان همچنین به راه‌اندازی مرکز چند منظوره تخصصی آزمایشگاه ژنتیک در یاسوج اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز استان و بالا بودن نرخ معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به میانگین کشور، ایجاد و راه‌اندازی این مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

فتحی افزود: برای راه‌اندازی این مرکز، مجوز‌ها و موافقت‌نامه‌های لازم اخذ شده، ساختمان آماده و بخشی از تجهیزات تخصصی و عمومی نیز خریداری شده، اما برای تکمیل آن حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباط جهاددانشگاهی با مراکز علمی استان خبر داد و گفت: در آینده نزدیک دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه یاسوج و دانشگاه علوم پزشکی استان ایجاد و راه‌اندازی خواهد شد.

فتحی افزود: همچنین مراکز آموزشی این نهاد در شهرستان‌های گچساران و دهدشت تقویت و توسعه خواهند یافت.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی اظهار کرد: این نهاد در حوزه آموزش‌های کوتاه‌مدت، خدمات خود را به فراگیران آزاد و همچنین کارکنان دولت و دستگاه‌های مختلف در قالب دوره‌های ضمن خدمت ارائه می‌دهد.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان ادامه داد: بیشتر دوره‌های کوتاه‌مدت این مجموعه، مهارتی، کاربردی و اشتغال‌محور هستند و با هدف افزایش توانمندسازی افراد و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار در سه مرکز یاسوج، دهدشت و گچساران برگزار می‌شوند.

فتجی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در استان طی امسال گفت: این ظرفیت می‌تواند به توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاهیان استان کمک کند به طوریکه برای چاپ کتاب پژوهشگران، اساتید، مولفان، نویسندگان، فرهنگیان، هنرمندان و... آمادگی داریم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن انجام دهیم.

۱۶ مرداد ۱۴۰۵، چهل و ششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی است.