به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رسانه تخصصی Datafloq، ورود مقررات شفافیت قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act) به مرحله اجرا، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در گذار از حکمرانی داوطلبانه هوش مصنوعی به نظام تنظیم‌گری الزام‌آور محسوب می‌شود. از ۲ اوت ۲۰۲۶، شرکت‌هایی که سامانه‌های هوش مصنوعی تعاملی، ابزار‌های تولید محتوای مولد، سامانه‌های تشخیص احساسات یا فناوری‌های دسته‌بندی زیست‌سنجی را در بازار اروپا عرضه یا استفاده می‌کنند، با مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی جدید مواجه شده‌اند.

این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا برای نخستین بار یک حوزه فناوری که با سرعتی بی‌سابقه در حال توسعه است، با قواعد مشخص درباره «شفافیت منشأ محتوا»، «اطلاع‌رسانی به کاربر» و «قابلیت شناسایی خروجی‌های تولیدشده توسط ماشین» مواجه می‌شود. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند مسئله اعتماد عمومی به هوش مصنوعی را از سطح توصیه‌های اخلاقی و استاندارد‌های داوطلبانه به سطح تعهدات قانونی قابل پیگیری ارتقا دهد.

بر اساس ماده ۵۰ قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، چهار دسته الزام اصلی از این مرحله اجرایی شده است:

نخست، سامانه‌های گفت‌وگومحور مانند چت‌بات‌ها باید به‌صورت شفاف به کاربران اعلام کنند که در حال تعامل با یک سیستم هوش مصنوعی هستند.

دوم، محتوای جعلی یا دستکاری‌شده توسط هوش مصنوعی شامل تصاویر، ویدئو‌ها و فایل‌های صوتی موسوم به دیپ‌فیک باید دارای برچسب مشخص باشد.

سوم، محتوای تولیدشده یا تغییر یافته توسط هوش مصنوعی باید دارای نشانه‌های قابل خوانش توسط ماشین باشد تا پلتفرم‌ها و نهاد‌های نظارتی امکان شناسایی آن را داشته باشند.

چهارم، انتشار متون تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای اهمیت عمومی باید همراه با افشای منشأ ماشینی محتوا باشد.

معماری جدید اعتماد در اقتصاد هوش مصنوعی

تمرکز اصلی ماده ۵۰ قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بر مسئله‌ای بنیادین در عصر مدل‌های مولد قرار دارد. در همین راستا، کاربر باید بداند با چه نوع عاملی تعامل دارد و منشأ اطلاعات دریافتی چیست.

در سال‌های اخیر، رشد مدل‌های زبانی بزرگ و ابزار‌های تولید تصویر و ویدئو مرز میان تولید انسانی و ماشینی را تضعیف کرده است. چت‌بات‌های خدمات مشتری، دستیار‌های شخصی هوشمند، ابزار‌های تولید محتوا و سامانه‌های تصمیم‌یار اکنون در بسیاری از حوزه‌ها جایگزین یا مکمل تعاملات انسانی شده‌اند. در چنین محیطی، اتحادیه اروپا شفافیت را به‌عنوان پیش‌شرط مشروعیت استفاده از هوش مصنوعی تعریف کرده است.

الزام افشای هویت ماشینی چت‌بات‌ها نمونه‌ای ساده، اما مهم از این رویکرد است. یک کاربر که با یک دستیار هوشمند درباره خدمات بانکی، سلامت، آموزش یا خدمات عمومی گفت‌و‌گو می‌کند، باید امکان تشخیص ماهیت غیرانسانی طرف مقابل را داشته باشد. این الزام تلاش می‌کند از شکل‌گیری نوعی «خطای ادراکی» جلوگیری کند که در آن کاربران قابلیت‌های انسانی را به سامانه‌های هوش مصنوعی نسبت دهند.

در حوزه محتوای مصنوعی، رویکرد اتحادیه اروپا پیچیده‌تر است. برچسب‌گذاری دیپ‌فیک‌ها و ایجاد علامت‌های ماشینی قابل تشخیص، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ایجاد زنجیره اعتماد در اکوسیستم اطلاعاتی است. این سازوکار می‌تواند در آینده برای مقابله با جعل‌های سیاسی، دستکاری رسانه‌ای، عملیات نفوذ اطلاعاتی و انتشار محتوای گمراه‌کننده اهمیت راهبردی پیدا کند.

پایان دوران تنظیم‌گری نرم و مواجهه شرکت‌ها با ریسک مالی

یکی از ویژگی‌های مهم اجرای مقررات جدید، تغییر ماهیت برخورد اتحادیه اروپا با تخلفات حوزه هوش مصنوعی است. قانون هوش مصنوعی برخلاف بسیاری از چارچوب‌های پیشین که در سال‌های ابتدایی بیشتر بر توصیه، راهنما و خودتنظیمی تمرکز داشتند، سازوکار‌های تنبیهی مشخصی ایجاد کرده است.

بر اساس این قانون، تخلف از الزامات می‌تواند تا سقف ۱۵ میلیون یورو یا ۳ درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت جریمه داشته باشد. برای نهاد‌های وابسته به اتحادیه اروپا نیز سقف جریمه تا ۷۵۰ هزار یورو تعیین شده است. البته قانون برای شرکت‌های کوچک و متوسط اصل تناسب را در نظر گرفته تا شدت مجازات متناسب با اندازه و توان اقتصادی سازمان‌ها باشد.

اهمیت این ساختار جریمه در آن است که موضوع انطباق با مقررات هوش مصنوعی را از سطح واحد‌های فنی و حقوقی به سطح مدیریت ارشد شرکت‌ها منتقل می‌کند. به عقیده کارشناسان، همان‌گونه که مقررات حفاظت از داده‌ها در قالب «GDPR» به یک موضوع راهبردی برای هیئت‌مدیره شرکت‌های جهانی تبدیل شد، قانون هوش مصنوعی نیز می‌تواند چنین جایگاهی پیدا کند.

مدل اجرایی این قانون بر سه سطح نظارت استوار است. مقامات ملی نظارت بر بازار در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مسئول اصلی رسیدگی به بخش عمده موارد تخلف هستند. دفتر هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بر سامانه‌هایی که مستقیماً تحت نظارت این نهاد قرار دارند نظارت می‌کند و ناظر حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا نیز در موارد مربوط به نهاد‌های اروپایی وارد عمل خواهد شد.

چالش اصلاح معماری محصول پس از عرضه

بزرگ‌ترین چالش پیش روی بسیاری از شرکت‌ها، وجود فاصله میان سرعت توسعه محصولات هوش مصنوعی و آمادگی زیرساخت‌های انطباقی آنها است. بسیاری از سازمان‌ها در سال‌های گذشته سامانه‌های هوش مصنوعی را با تمرکز بر عملکرد و تجربه کاربری توسعه داده‌اند و الزامات شفافیت را در معماری اولیه محصول لحاظ نکرده‌اند.

افزودن یک پیام ساده مانند «شما در حال گفت‌و‌گو با یک دستیار هوش مصنوعی هستید» به یک سامانه خدمات مشتری، از نظر فنی پیچیدگی محدودی دارد. مسئله دشوارتر، ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای نشانه‌گذاری ماشینی میلیون‌ها قطعه محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی است.

همین تفاوت موجب شده اتحادیه اروپا برای الزام مربوط به نشانه‌گذاری ماشینی محتوای سامانه‌های مولد که پیش از ۲ اوت ۲۰۲۶ در بازار بوده‌اند، مهلت بیشتری در نظر بگیرد و اجرای آن را تا ۲ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کند. برهمین اساس، شرکت‌ها باید برای دوره جدید، شفافیت را یک قابلیت پایه محصول در نظر بگیرند، نه یک ویژگی جانبی که پس از توسعه سامانه اضافه شود.

تأثیر جهانی اجرای قانون هوش مصنوعی اروپا

بی‌شک اثرگذاری قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا محدود به مرز‌های این اتحادیه نخواهد بود. تجربه «GDPR» نشان داده مقررات اروپایی در حوزه فناوری، به دلیل گستره بازار اروپا و حضور شرکت‌های جهانی در این بازار، می‌تواند استاندارد‌های عملیاتی جهانی ایجاد کند.

شرکت‌های آمریکایی، آسیایی و سایر بازیگران بین‌المللی که کاربران اروپایی دارند، نمی‌توانند این الزامات را صرفاً یک موضوع منطقه‌ای تلقی کنند. همان‌گونه که بسیاری از شرکت‌ها استاندارد‌های حفاظت از داده اتحادیه اروپا را در معماری جهانی محصولات خود پیاده کردند، احتمالاً الزامات شفافیت هوش مصنوعی نیز به یک استاندارد پیش‌فرض در طراحی محصولات آینده تبدیل خواهد شد.

بیش از ۱۸۰ سازمان تاکنون به «آیین‌نامه عملی شفافیت محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی» پیوسته‌اند. کمیسیون اروپا این چارچوب داوطلبانه را برای تسهیل مسیر انطباق شرکت‌ها پیش از آغاز اجرای الزامات قانونی طراحی کرده است. روند مذکور بیانگر آن است که بخشی از صنعت فناوری تلاش دارد پیش از ورود ابزار‌های نظارتی سخت‌گیرانه، خود را با استاندارد‌های جدید هماهنگ کند.