تداوم استقرار توده هوای گرم بر جو بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد با تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اوایل هفته آینده، دمای هوا در این مدت همچنان از مقادیر بالایی برخوردار خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان بوشهر، اظهار کرد: با توجه به تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اوایل هفته آینده، دمای هوا همچنان مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط، دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد و یا بیش از آن خواهد رسید. همچنین در این مدت، افزایش رطوبت و شرجی هوا در برخی ساعتها دور از انتظار نیست.
حسین مستانه افزود: همچنین در شبانهروز گذشته، دمای هوای استان بوشهر به آستانه ۵۰ درجه رسید و میزان رطوبت و شرجی بهویژه در مناطق ساحلی تا ۸۸ درصد ثبت شد.
وی با بیان اینکه گرمترین مناطق استان در این مدت شهرستانهای تنگستان، دشتی و دشتستان با ۴۹ درجه بودهاند، اضافه کرد: بقیه مناطق استان نیز دمایی بین ۴۳ تا ۴۸ درجه سانتیگراد را ثبت کردند.
کارشناس هواشناسی بوشهر از احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی خبر داد و گفت: تا روز جمعه هفته جاری با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی بیشتر در مناطق شرقی و جنوبی استان بهصورت تندباد لحظهای، افزایش ابر، رعدوبرق و بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی در خصوص وضعیت جوی و دریایی ۲۴ ساعت آینده استان، گفت: آسمان استان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر خواهد بود و در برخی نقاط احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی و مه صبحگاهی وجود دارد.
مستانه ادامه داد: جهت وزش باد در استان بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود و ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی در پایان گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۱:۰۲ دقیقه بامداد، جزر اول ۰۸:۳۲، مد دوم ساعت ۱۳:۰۶ و جزر دوم دریا ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه خواهد بود.