

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به تداوم موج گرما و افزایش مصرف برق، گفت: مدیریت مصرف انرژی مسئولیت همگانی است و تنها با صرفه‌جویی، همراهی مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌توان از شرایط پیک مصرف با کمترین مشکل عبور کرد.



مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه سه راهبرد اصلی برای مدیریت بار شبکه برق در دستور کار استان قرار دارد، افزود: افزایش تولید، مدیریت بار و مدیریت مصرف سه محور اساسی برنامه‌های استان است که به صورت همزمان دنبال می‌شود.



او با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان، گفت: به دلیل محدودیت زمین در مازندران، امکان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس وسیع وجود ندارد، از این رو اجرای طرح‌های کوچک‌مقیاس در نقاط مختلف از جمله کجور و سایر مناطق در دستور کار قرار گرفته است.



یونسی رستمی از آغاز اجرای نخستین نیروگاه خورشیدی شناور استان خبر داد و گفت: ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی شناور بر روی آب‌بندان گلدشت بابل با ظرفیت یک و دو دهم مگاوات آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.



استاندار مازندران با بیان اینکه این طرح می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مشابه در دیگر آب‌بندان‌های استان را فراهم کند، افزود: استان دارای حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار آب‌بندان در قالب ۳۳۴ آب‌بندان است که ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شناور به شمار می‌رود و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم در این حوزه ورود کنند، زیرا این سرمایه‌گذاری یک فرصت برد-برد برای سرمایه‌گذار، جامعه و استان خواهد بود.



او با بیان اینکه زمین برای اجرای چند طرح دیگر نیز واگذار شده است، گفت: در نقاط مختلف استان نیز برنامه‌های مشابه در دست اجرا قرار دارد و زمین‌های مورد نیاز واگذار شده است.

استاندار مازندران گفت: از اجرای گسترده طرح اصلاح روشنایی معابر خبر داد و گفت: تعویض چراغ‌های روشنایی با لامپ‌های LED در سراسر استان باید با سرعت بیشتری انجام شود، چرا که این اقدام می‌تواند بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته باشد.



یونسی رستمی تأکید کرد: تا آنجا که توان و ظرفیت فنی استان اجازه دهد، این طرح‌ها با پشتوانه مطالعات علمی دنبال می‌شود تا میزان خاموشی‌ها برای مردم به حداقل برسد و شهروندان بتوانند زندگی روزمره خود را با آرامش، نشاط اجتماعی و کمترین اختلال ادامه دهند.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف افزود: در بخش خانگی، برای حدود ۴۸ هزار مشترک پرمصرف سامانه‌های کنترل هوشمند نصب شده و امکان مدیریت مصرف آنها فراهم شده است.

مقام عالی دولت در مازندران گفت: همچنین واحد‌های تجاری پرمصرف نیز به سامانه‌های هوشمند کنترل مصرف مجهز شده‌اند تا از مصرف بیش از الگوی تعیین‌شده جلوگیری شود.



استاندار مازندران ادامه داد: در حوزه مدیریت بار نیز شرایط نسبت به مدت مشابه سال گذشته و حتی هفته‌های گذشته بهبود یافته است و محدودیت‌های بخش صنعت نیز کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های اجرا شده است.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای فصل سرد سال نیز گفت: جلسات تخصصی پیشگیری و آمادگی برای تأمین انرژی در فصل زمستان با تشکیل کمیته‌های کارشناسی به صورت مستمر در حال برگزاری است و تمامی موضوعات به‌طور مرتب رصد و پیگیری می‌شود.



یونسی رستمی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی، آموزش و تبیین ضرورت بهینه‌سازی مصرف باید به صورت جدی دنبال شود و لازم است از تمامی ظرفیت‌های صدا و سیما، رسانه‌ها و فضای مجازی برای فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم استفاده شود، زیرا همراهی مردم مهم‌ترین سرمایه در عبور موفق از پیک مصرف انرژی است.