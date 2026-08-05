به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان رامسر که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد در سالن اجتماعات شهرداری رامسر برگزار شد بر اجرای قاطع قانون و برخورد بدون اغماض با هرگونه تخلف در سواحل تأکید شد.

فرماندار رامسر در این جلسه با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی سواحل کافی نبوده است، اظهار داشت: ضروری است در نحوه برخورد با افرادی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

مسلم قبادیان اعلام کرد: پلاژ توسکاسرای رامسر محل غرق شدن ۵ نفر در هفته گذشته، تا تعیین تکلیف وضعیت موجود و اجرای کامل اقدامات ساماندهی، با حکم دادستانی مُهر و موم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و حفظ جان شهروندان و مسافران افزود: هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای ضوابط و تأمین ایمنی سواحل قابل پذیرش نیست و دستگاه‌های مسئول موظفند در سریع‌ترین زمان نسبت به رفع نواقص و ساماندهی این پلاژ اقدام کنند.

فرماندار رامسر تصریح کرد: قرار نیست برای تأمین منافع عده‌ای، از اجرای قانون چشم‌پوشی کنیم. در محدوده‌هایی که شنا ممنوع اعلام شده، هیچ فردی حق ورود به دریا را ندارد و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای دقیق ضوابط و جلوگیری از هرگونه تخلف هستند.

قبادیان با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان و مسافران اولویت نخست مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت سواحل باید بدون هیچ‌گونه گذشت و اغماض اجرا شود. هدف ما حفظ جان انسان‌هاست و در این مسیر با هیچ فرد یا مجموعه‌ای تعارف نداریم.

وی با اشاره به محدودیت امکانات موجود خاطرنشان کرد: با همین امکانات نیز می‌توان مدیریت مؤثری بر سواحل داشت و بسیاری از شهرستان‌های دیگر نیز با شرایط مشابه، این مسئولیت را به‌خوبی انجام می‌دهند.

قبادیان همچنین با طرح پرسشی درباره نحوه صدور مجوز برخی بهره‌برداران ساحلی گفت: حریم ۶۰ متری ساحل متعلق به منابع طبیعی است؛ اگر بهره‌برداری استعلام‌های قانونی را دریافت نکرده، چگونه برای آن پروانه فعالیت صادر شده است؟ این موضوع باید با دقت بررسی و در صورت وجود تخلف، مطابق قانون با عوامل مربوطه برخورد شود.

فرماندار رامسر در پایان بر هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدماتی برای اجرای دقیق مصوبات ستاد ساماندهی سواحل تأکید کرد و گفت: صیانت از جان مردم، اجرای قانون و ارتقای ایمنی سواحل، مسئولیتی همگانی است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است چندی پیش در منطقه ممنوعه شنای پلاژ توسکاسرای رامسر ۵ نفر از مسافران غرق شدند.