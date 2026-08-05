فصل برداشت گندم در گلستان به پایان رسید و حاصل ماهها تلاش کشاورزان راهی مراکز ذخیره سازی این محصول استراتژیک شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان برداشت گندم در ایران به سبب اقلیم متنوع کشورمان از فروردین در جنوب وجنوب شرقی کشور آغاز و اواخر شهریور ماه در گندمزار‌های شمال و شمال غربی به پایان می‌رسد.

در گلستان نیز که از موهبت تنوع اقلیم برخوردار است برداشت این محصول راهبردی از اوایل خرداد در دشت‌های استان آغاز شد و این روز‌ها در مناطق کوهستانی و مرتفع گلستان به پایان رسید.

امسال ۴۶۰ هزار هکتار از زمراع گلستان زیر کشت گندم قرار داشت که از این سطح حدود یک میلیون و سیصد هزار تن محصول برداشت شد.