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سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از انتشار "برنامه تولید بهینه الگوی کشت گیاهان دارویی کشور در سال ۱۴۰۵" خبر داد و اعلام کرد: در این برنامه برای نخستینبار الگوی کشت گیاهان دارویی در مقیاس ملی و استانی ارائه میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان تات با بیان اینکه این برنامه، چهارمین جلد از مجموعه ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی کشور است، اعلام کرد: این طرح برای نخستینبار بهصورت مستقل به تدوین الگوی کشت گیاهان دارویی در سطح ملی و استانی اختصاص یافته است.
پیش از این، برنامههای الگوی کشت محصولات زراعی، باغی و شیلات منتشر شده بود.
این سازمان هدف از تدوین برنامه تولید بهینه الگوی کشت گیاهان دارویی کشور در سال ۱۴۰۵ را مدیریت علمی تولید، بهینهسازی مصرف منابع پایه و توسعه زنجیره ارزش این بخش راهبردی خواند و افزود: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با همکاری دبیرخانه تدوین و نظارت بر الگوی کشت ملی و بخشهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین این برنامه مشارکت داشتهاند.
بر اساس اعلام سازمان تات، برنامه تولید بهینه الگوی کشت گیاهان دارویی، با رویکردی دادهمحور و مبتنی بر مطالعات علمی، مسیر توسعه هدفمند تولید این محصولات را در شرایط محدودیت منابع ترسیم میکند. ضمن اینکه در این برنامه، انتخاب گونه و رقم متناسب با شرایط اقلیمی، مدیریت بهرهور آب آبی و سبز، بهینهسازی مصرف نهادهها، توسعه کشاورزی حفاظتی، ارتقای مکانیزاسیون، کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره فرآوری و ارزش افزوده محصولات مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرده است که این برنامه میتواند بهعنوان مرجع تخصصی برای دستگاههای اجرایی، سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش گیاهان دارویی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه حرکت از تولید پراکنده به سمت تولید برنامهریزیشده، اقتصادی و مبتنی بر مزیتهای منطقهای را فراهم کند.