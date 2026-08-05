پخش زنده
امروز: -
نانواییهای مازندران با تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریالی به موتوربرق و سوخت جایگزین مجهز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه کارگروه آرد و نان استان بر ضرورت تجهیز نانواییها به سوخت جایگزین و منابع تأمین برق تأکید کرد و گفت: استمرار فعالیت نانواییها در هر شرایطی اهمیت بالایی دارد، بنابراین دوگانهسوز کردن واحدهای خبازی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
یونسی رستمی از تصویب ۵۰ میلیارد ریال یارانه برای تجهیز نانواییها خبر داد و افزود: این اعتبار برای کمک به خرید موتوربرق و دوگانهسوز کردن واحدهای خبازی اختصاص یافته و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. همچنین ۵۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای حمایت از نانواییها در زمینه تأمین موتوربرق و سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی واحدهای خبازی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد نانواییهای مازندران به موتوربرق و ۴۷ درصد به سیستم دوگانهسوز مجهز هستند. همچنین ۲ هزار و ۱۴۰ واحد خبازی آمادگی استفاده از سوخت جایگزین را دارند و هدفگذاری استان این است که سهم نانواییهای دوگانهسوز به حدود ۷۰ درصد و نانواییهای مجهز به موتوربرق به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
استاندار مازندران ادامه داد: از مجموع ۴ هزار و ۶۰۵ واحد خبازی استان، تنها حدود ۷۰ واحد به شبکه گاز متصل نیستند و با سوخت گازوئیل فعالیت میکنند.
یونسی رستمی با اشاره به تأکید دادستانی بر مقابله با تخلفات حوزه آرد، گفت: خرید و فروش آرد خارج از سامانه ممنوع است و فرمانداران با همکاری کمیتههای نظارت شهرستانها موظف هستند با هرگونه عرضه و جابهجایی آرد خارج از شبکه قانونی برخورد کرده و اجازه بروز تخلف را ندهند.
وی همچنین بر توزیع سبوس با نرخ مصوب تأکید کرد و افزود: همه کارخانههای آرد موظفاند سبوس را با قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار دهند و هیچگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط پذیرفته نیست.
استاندار مازندران با تأکید بر ارتقای کیفیت نان در استان گفت: نان باکیفیت حق مردم است و کیفیت پخت نباید با وجود آرد و گندم یکسان، در نانواییهای مختلف متفاوت باشد.
وی افزود: نانواییهایی که رضایت مردم را جلب کرده و نان باکیفیت تولید میکنند باید معرفی، تشویق و از آنان تقدیر شود تا به الگویی برای سایر واحدها تبدیل شوند، در مقابل، نانواییهایی که کیفیت لازم را ندارند باید آموزشهای لازم را دریافت کنند تا سطح خدمات آنها ارتقا یابد.
یونسی رستمی از حمایت استان برای ایجاد و توسعه مجتمعهای نانوایی خبر داد و گفت: مجتمعهایی که انواع نان را با کیفیت مناسب ارائه میکنند و از زیرساخت مطلوب سوخت برخوردار هستند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
خرید تضمینی ۸۴ هزار تن گندم به ارزش ۴.۲ همت
استاندار مازندران با اشاره به روند خرید تضمینی گندم گفت: امسال حدود ۸۴ هزار تن گندم از کشاورزان مازندرانی به ارزش ۴.۲ همت خرید تضمینی شده که تاکنون ۱.۲ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت باقیمانده مطالبات نیز ادامه دارد.
مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، افزود: اکنون بیش از پنج ماه نیاز استان به گندم، برنج، روغن و شکر در انبارها ذخیره شده و این موضوع حاصل برنامهریزی و مدیریت دقیق در حوزه امنیت غذایی است.