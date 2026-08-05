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عملیات آمادهسازی ۲۳۷ قطعه زمین به مساحت ۱۷ هکتار در قالب حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ارسنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،فرماندار شهرستان ارسنجان گفت: اجرای آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در قالب ۲۳۷ قطعه زمین به مساحت ۱۷ هکتار با اعتبار بیش از هزار میلیارد ریال در این شهرستان آغاز شد.
معصومی افزود: همچنین آمادهسازی سایت ۲۴ هکتاری نهضت ملی مسکن شامل اجرای معابر، آسفالت، محوطهسازی و زیرساختهای مورد نیاز آغاز شده و ساخت ۹۲۰ واحد مسکونی در این سایت با پیشرفت مناسب در حال اجرا است.
همچنین اسفندیار عبداللهی نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تداوم این روند طرحهای نهضت ملی مسکن در موعد مقرر تکمیل و افتتاح میشود.
شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.