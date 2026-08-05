به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه فلسطین الیوم، دفتر اطلاع رسانی اسرا اعلام کرد شمار اسیران زندان‌های رژیم اشغالگر قدس به نه هزار و چهارصد نفر رسیده است.

از این تعداد نود و چهار نفر زن، سیصد و پنجاه نفر کودک، سه هزار و دویست و چهل و چهار نفر زندانی اداری و هزار و سیصد و بیست نفر کسانی هستند که براساس قانون «مبارز غیرقانونی» بازداشت شده‌اند.

این درحالی است که تعداد بازداشت‌ها از زمان آغاز حمله به غزه از بیست و چهار هزار و ششصد نفر عبور کرده است.