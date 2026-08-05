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۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در آران و بیدگل کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی آران وبیدگل گفت:در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی و جلوگیری از عرضه سوخت خارج ازشبکه رسمی، مأموران انتظامی شهرستان هنگام گشتزنی و کنترل معابر، به یک دستگاه کامیون حمل سوخت که در محدوده شهرستان متوقف شده بود، مشکوک شدند.
سرهنگ قدرتالله صالحان افزود:پس از بررسیها و هماهنگی با مرجع قضایی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و ماموران با همکاری کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کامیون را بازرسی کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع بدون مدارک و مستندات لازم برای عرضه در چارچوب شبکه رسمی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.
سرهنگ صالحان گفت:کامیون حامل سوخت و محموله کشف شده پس از اقدامات قانونی، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تحویل داده شد.
وی با تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و فرآوردههای نفتی افزود: جابهجایی، نگهداری و عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع، علاوه بر ایجاد اختلال در نظام توزیع، تضییع حقوق عمومی شمرده میشود، ازاینرو مأموران انتظامی با جدیت با اینگونه تخلفها و جرایم برخورد خواهند کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص نگهداری، انتقال یا عرضه غیرقانونی سوخت، موضوع را از سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.