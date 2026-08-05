شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرای ناقص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۲۰۰ متر زمین به خانواده‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال خبر داد و رسیدگی به این موضوع را خواستار شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است یک قطعه زمین حداکثر ۲۰۰ متر مربع برای ساکنین در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم پس از تاریخ تصویب این قانون و خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، اعطا کند. در این حال شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از اجرای ناقص این قانون خبر داده و رسیدگی به این موضوع را خواستار شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

طبق قانون جوانی جمعیت باید به خانوار‌های دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال ۲۰۰ متر زمین تعلق گیرد، اما در شهر صدرا بعد از مدت طولانی انتظار، ۲۰۰ متر زمین را برای ۳ خانواده داده‌اند. ۳ خانواده دارای ۴ فرزند که با این اوصاف در زمین ۲۰۰ منری ۱۸ نفر باید زندگی کنند. این در صورتی است که هم اکنون زمین‌های بسیاری را در همین حوالی برای مزایده می گذارند، اما برای قانون جوانی جمعیت زمین ندارند.