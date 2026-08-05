بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور به غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری اجازه داده می‌شود در آزمون هایی که در روز‌های شنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۲۰ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص در خصوص برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی) و غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی)؛ به غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری اجازه داده می‌شود در صورت تمایل از این فرصت استفاده نموده و در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی به این چهار استان (برنامه ذیل) در روز‌های شنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۲۰ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، شرکت نمایند.

داوطلبان مشمول این اطلاعیه، می‌توانند برای ارایه اسناد و مدارک مثبته دال بر موجه بودند غیبت خود در آزمون، حداکثر تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ به واحد‌های سنجش و ارزشیابی شهرستان ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

همچنین این دسته از داوطلبان می‌توانند از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۵ مرداد ماه با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir، نسبت به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.