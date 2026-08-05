سه واحد سفره‌خانه سنتی در سمنان به دلیل عرضه قلیان و بی‌توجهی به اخطار‌های بهداشتی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان با تأکید بر تداوم برخورد قانونی و جدی با واحد‌های متخلف و عرضه‌کننده قلیان گفت: در راستای اجرای قوانین و مقررات بهداشتی و با هدف صیانت از سلامت عمومی، با واحد‌هایی به رعایت ضوابط بهداشتی بی‌توجهی می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

شیرازه معانی افزود: در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌های انجام‌شده، سه واحد سفره‌خانه سنتی که اقدام به عرضه قلیان کرده و نسبت به اخطار‌های بهداشتی صادرشده بی‌توجه بودند، پس از طی مراحل قانونی مهر و موم و پرونده این واحد‌های متخلف به همراه مستندات رای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان تأکید کرد: نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی و همچنین برخورد با عرضه‌کنندگان قلیان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و با واحد‌های متخلف، مطابق قوانین و مقررات، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.