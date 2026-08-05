پایگاه فلسطین الآن به نقل از یک رسانه عبری گزارش داد براثر منفجر شدن بمب در جنوب لبنان، دو سرباز کشته و شماری زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پایگاه فلسطین الآن به نقل از یک رسانه عبری گزارش داد براثر منفجر شدن بمب در جنوب لبنان، دو سرباز کشته و شماری زخمی شدند.

انتقال نظامیان زخمی صهیونیستی از جنوب لبنان به بیمارستان رمبام

المنار با انتشار تصاویری به نقل از رسانه‌های صهیونیستی گزارش داد: یک بالگرد در بیمارستان «رمبام» فرود آمد و شماری از نظامیان زخمی‌شده در جنوب لبنان را منتقل کرد.

انتقال چند نظامی صهیونیست به بیمارستان

به گزارش شبکه العالم، رسانه عبری گزارش داد در پی منفجر شدن یک بمب دست ساز در میان نظامیان اسرائیلی در روستای مجدل زون در جنوب لبنان، چند زخمی به بیمارستان منتقل شدند.