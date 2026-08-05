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مشکلات ۱۹ نفر از خراسان جنوبی امروز در برنامه پاسخگویی استاندار در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی امروز با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (۱۱۱) مسائل و مشکلات مردم را بررسی کرد.
مشکلات معیشتی، درمانی، زیرساختها، درخواستهای اشتغال، پرداخت تسهیلات، وام، احداث مسکن، اهدای زمین، راه ورودی و خروجی مهرشهر بیرجند، راه اندازی کارخانه چدن خوسف، اینترنت روستایی، مرمت جادههای روستایی و کمک به خانوادههای دارای معلول از جمله درخواستهای مردمی بوده است که از سوی استاندار و مدیران کل ذی ربط پاسخهای لازم داده شده است.
امیدوار تجریشی مدیر کل ارتباطات مردمی و مشارکتهای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری امروز با ارتباط با سامانه سامد از خدمات استاندار خراسان جنوبی در خصوص پیگیری مسائل و مشکلات مردم استان تقدیر کرد.
استاندار خراسان جنوبی هم گفت: علاوه بر برگزاری ارتباط مردمی سامد با حضور در محل تجمع مردمی و بازدیدها مشکلات آنان مورد بررسی قرار میگیرد.