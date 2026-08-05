متخلف زیست محیطی که موجب تلف شدن یک قلاده خرس در طبیعت مشگین‌شهر شده بود، با رای قاضی به مجازات جایگزین حبس با رویکرد حمایت از محیط زیست و تهیه و توزیع بروشور‌های فرهنگ حفاظت حیات وحش محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل و به نقل از مرکز توسعه حل اختلاف استان اردبیل، در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی، امروز رییس حوزه قضایی بخش مشگین شرقی (لاهرود) در پرونده شخصی که غیرعمد و ناخواسته موجب تلف شدن یک قلاده خرس شده بود، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی او، به اجرای اقدام فرهنگی و آموزشی حکم داد.

بر اساس این حکم، محکوم علیه مکلف شد بروشور‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت حفاظت از محیط زیست، احترام به حیات وحش و ضرورت مهربانی با حیوانات را تهیه و در اماکن عمومی توزیع کند تا با افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ حفاظت طبیعت و گونه‌های جانوری بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، دوستداران محیط زیست و حیات وحش می‌توانند هرگونه فعالیت‌های غیرمجاز از جمله شکار و صید غیرمجاز را با شماره تماس ۱۵۴۰ درمیان بگذارند.

خرس‌ها از گونه‌های شاخص و حمایت شده حیات وحش کشور و از سرمایه‌های ارزشمند تنوع زیستی منطقه سبلان هستند و نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی و پایداری زیست‌بوم‌های طبیعی ایفا می‌کنند.

خرس قهوه‌ای جثه‌ای بسیار بزرگ با رنگی متفاوت از قهوه‌ای تیره تا زرد بور دارد و در حال حاضر بزرگ‌ترین گوشت‌خوار ایران است؛ این حیوان وحشی در دنیا چند زیرگونه دارد که از میان آنها می‌توان به خرس کودیاک و خرس گریزلی اشاره داشت.

در مجموع ۳۵۷ گونه مهره‌دار شامل ۲۵۷ گونه پرنده، ۴۶ گونه پستاندار، ۲۹ گونه خزنده و ۱۹ گونه ماهی و آبزی تا کنون در طبیعت استان اردبیل شناسایی شده است که ۳۰ درصد از مجموع گونه‌های کشور را شامل می‌شود و از این میان ۱۷ گونه از جمله خرس قهوه‌ای، قرقاول، سیاهگوش، آهو، پلنگ، غاز پیشانی سفید کوچک و عقاب طلایی در معرض خطر انقراض قرار دارند.