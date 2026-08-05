معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل دبیرخانه‌ای ویژه در این معاونت با هدف حمایت از صنایع و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از شرایط جنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرتضی زمانیان تأکید کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی تأمین مالی کشور، تمامی ابزار‌ها و اختیارات خود را برای حمایت از این بنگاه‌ها به کار گرفته است.

زمانیان با اشاره به اینکه این اقدامات در قالب یک ساختار هماهنگ در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی پیگیری می‌شود، جزئیات حمایت‌های در نظر گرفته شده را در سه محور اصلی تبیین کرده و گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی، مشابه روال گذشته، مستقیماً در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد تا روند فعالیت و حفظ اشتغال در این واحد‌ها تداوم یابد.

وی دومین مأموریت این دبیرخانه را تسهیل دسترسی بنگاه‌ها، به‌ویژه واحد‌های بزرگ، به ابزار‌های متنوع تأمین مالی عنوان کرد. به گفته زمانیان، این اقدام شامل تسهیل استفاده از ابزار‌های بورس، ابزار‌های بانکی و فرآیند دریافت ضمانت‌نامه‌هاست که با همکاری تمامی مجموعه‌های تابعه وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

زمانیان رکن سوم حمایت‌ها را شامل مواردی دانست که اگرچه مستقیماً تأمین مالی محسوب نمی‌شوند، اما تأثیری مشابه بر نقدینگی بنگاه‌ها دارند.

وی در این باره گفت: تمدید مواعید مالیاتی، بخشودگی بخشی از تعهدات و مطالبات مالیاتی و همچنین ارائه تسهیلات در پرداخت حقوق گمرکی و ورودی، از جمله تعویق در پرداخت‌ها، از اقداماتی است که بار مالی فوری را از دوش بنگاه‌ها برداشته و نقش تأمین مالی را ایفا می‌کند.

زمانیان در پایان بیان کرد: این مجموعه اقدامات سه‌گانه، شامل تأمین مالی مستقیم، تسهیل ابزار‌های بورس و بانک، و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، ارکان اصلی فعالیت دولت برای صیانت از کسب‌وکار‌های متأثر از شرایط اخیر کشور است.