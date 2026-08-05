مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۲۳۰ خدمت درمانی به زائران اربعین توسط امدادگران اورژانس استان به زائران حسینی در مرز چذابه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین در ۲۹ تیرماه تا ساعت ۸ صبح امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع بیش از ۷ هزار و ۲۳۰ خدمت درمانی به زائران ارائه شده است.

وی افزود: در این مدت، درمانگاه مرزی شهید هاشمی با ارائه ۳ هزار و ۳۷۶ خدمت، بیشترین میزان مراجعه را به خود اختصاص داده است. همچنین اورژانس پیش‌بیمارستانی به ۲ هزار و ۵۸۳ نفر، اورژانس بیمارستانی به ۶۴۷ نفر و درمانگاه ثامن حمیدیه به ۶۲۴ نفر از زائران خدمات درمانی ارائه کرده‌اند.

دکتر احمدی بلوطکی تأکید کرد: خدمت‌رسانی نیرو‌های اورژانس و کادر درمان در مرز چذابه به صورت شبانه‌روزی و با آمادگی کامل تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.