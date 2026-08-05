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تکواندوکار تبریزی در رقابتهای هانمادانگ قهرمانی جهان - کره جنوبی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و یک طلا و یک نقره کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا محمدیان در رقابتهای هانمادانگ قهرمانی جهان که به میزبانی کرهجنوبی برگزار شد در بخش جوموک کیوکپا رده بزرگسالان با ارائه نمایشی مقتدرانه، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد و مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
وی همچنین در رده سنی ۱۹ تا ۳۹ سال و در بخش سوننال قدرتی موفق به کسب مدال نقره شد. محمدیان در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۴ با کسب ۲ مدال طلا در بخش سونال کیوکپا و جوموک کیوکپا، برای کشور و آذربایجانشرقی افتخارآفرینی کرده بود.