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فراخوان پذیرش آثار اجرای صحنهای در تماشاخانه صحنه آبی و برگزاری دومین نشست «بیضاییخوانی» از جمله امروز در خبرهای حوزه تئاتر بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اژدهاک» دومین اثر از پروژه «بیضاییخوانی» به کارگردانی کیوان کثیریان با برخوانی فتاح سعادتپور جمعه (۱۶ مردادماه) ساعت ۱۹ در خـانه فـرهنگوهُنرِ یک اتفــاقِ سـاده اجرا میشود.
دیگر عوامل این نمایشنامهخوانی عبارتند از: طراح نامواره: مجید برزگر، موسیقی: مهران فلاح، تهیهکننده: موسسه فرهنگی هنری هفترخ معاصر.
«غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضاییخوانی بود که با استقبال مخاطبان در چهار نوبت اجرا شد و اجرای آن ادامه دارد.
علاقهمندان برای حضور در برنامه میتوانند با شماره ۰۹۳۶۱۱۲۹۰۵۹ (خـانهی فــرهنگوهُنــرِ یک اتفــاقِ سـاده واقع در میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک پنج) تماس بگیرند.
فراخوان تماشاخانه صحنه آبی
تماشاخانه صحنه آبی با هدف حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی، از گروههای تئاتری، کارگردانان، نویسندگان و فعالان حوزه هنرهای نمایشی برای اجرای آثار صحنهای و برگزاری نمایشنامهخوانی دعوت به همکاری میکند.
این مجموعه در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی و ایجاد بستری مناسب برای ارائه آثار نمایشی، آمادگی دارد میزبان اجراهای صحنهای و برنامههای نمایشنامهخوانی در بخشهای مختلف باشد.
پذیرش آثار در دو بخش انجام میشود؛ اجرای صحنهای (آثار حرفهای، مستقل، دانشجویی و تجربی) و نمایشنامهخوانی (متون تألیفی، اقتباسی، ایرانی و خارجی)
گروههای متقاضی میتوانند درخواست خود را به همراه اطلاعات اثر، رزومه گروه و مشخصات کارگردان برای بررسی و هماهنگی ارسال کنند. پس از بررسی آثار، زمانبندی اجرا و شرایط همکاری به متقاضیان اعلام خواهد شد.
تماشاخانه صحنه آبی با بهرهگیری از امکانات تخصصی اجرای تئاتر، تلاش دارد فضایی مناسب برای تولید، ارائه و تعامل هنرمندان تئاتر فراهم کند و از شکلگیری جریانهای خلاق در عرصه هنرهای نمایشی حمایت کند. علاقهمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و هماهنگی میتوانند با تماشاخانه صحنه آبی با شماره تلفن ۸۸۹۲۹۷۷۶ تماس بگیرند.