شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM) همزمان با سالروز لغو وضعیت ویژه جامو و کشمیر از سوی دولت هند، با ارائه یادداشتی به نمایندگی سازمان ملل متحد در پوتراجایا، بر حمایت خود از مردم کشمیر تحت کنترل هند تأکید کرد و ایفای نقش فعال‌تر سازمان ملل برای حمایت از حقوق آنان را خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، ماپیم در این یادداشت با اشاره به تحولات پس از لغو یکجانبه وضعیت ویژه جامو و کشمیر در سال ۲۰۱۹، اعلام کرد این اقدام، ساختار سیاسی و حقوقی این منطقه مورد مناقشه را دگرگون کرده و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره محدودیت آزادی‌های مدنی، بازداشت‌های طولانی‌مدت، تغییرات جمعیتی، محدودیت فعالیت رسانه‌ها و تدابیر شدید امنیتی در کشمیر به دنبال داشته است.

این سازمان اسلامی مالزی از سازمان ملل متحد خواست اجرای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت درباره جامو و کشمیر را با جدیت بیشتری پیگیری کند، زمینه انجام شدن تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعا‌های نقض حقوق بشر را فراهم آورد، از حقوق اساسی و امنیت مردم کشمیر حمایت کند، برای آزادی بازداشت‌شدگان سیاسی و افراد بازداشت‌شده بدون طی مراحل قانونی تلاش کند و حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر را مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل و از طریق روندی مسالمت‌آمیز و تحت نظارت بین‌المللی تضمین کند.

ماپیم همچنین افزایش کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه، به‌ویژه زنان، کودکان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را خواستار شد.

این نهاد مالزیایی در ادامه از سازمان همکاری اسلامی، دولت‌ها، پارلمان‌ها، نهاد‌های حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد خواست همبستگی جهانی با مردم کشمیر را تقویت کرده و از تلاش‌های صلح‌آمیز برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار بر اساس حقوق بین‌الملل حمایت کنند.

ماپیم تأکید کرد که به عنوان یک سازمان بین‌المللی فعال در حوزه کمک‌های بشردوستانه و دفاع از حقوق ملت‌ها، همچنان موضوع کشمیر را در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و همکاری با شرکای بین‌المللی برای ترویج عدالت، صلح، کرامت انسانی و احترام به حقوق بنیادین را ادامه می‌دهد.