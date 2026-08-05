مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: سامانه جدید بر پایه داده‌محوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود حبیبی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به روند طراحی سامانه جدید خدمات الکترونیکی این وزارتخانه گفت: این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندها، پاکسازی داده‌ها و ایجاد بستر تصمیم‌گیری داده‌محور برای مدیران طراحی و راه‌اندازی شده است.

حبیبی اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته فرآیند‌های ارتباطی، داده‌محور و هوشمندسازی حوزه آموزش مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این بررسی‌ها نشان داد سامانه‌های موجود از یکپارچگی لازم برخوردار نبودند و اطلاعات کافی و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری مدیران تولید نمی‌کردند.

وی افزود: پس از بررسی وضعیت موجود، تصمیم گرفته شد به جای توسعه سامانه‌های متعدد، یک بستر واحد با معماری ماژولار و مبتنی بر وب‌سرویس طراحی شود تا تمامی فرآیند‌های نظارتی و خدماتی آموزش و پرورش بر روی آن ارائه شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پاکسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها از مهم‌ترین اهداف این پروژه بوده است، گفت: داده‌های ثبت‌شده در این سامانه پس از پالایش و استانداردسازی، مبنای تصمیم‌سازی مدیران قرار می‌گیرد.

حبیبی ادامه داد: مدیران مدارس، مناطق، استان‌ها و ستاد از طریق داشبورد‌های مدیریتی به اطلاعات برخط دسترسی دارند و می‌توانند روند ثبت‌نام و سایر فرآیند‌های آموزشی را به صورت لحظه‌ای رصد و مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است و این سامانه نیز با همین هدف طراحی شده است. همچنین اتصال به سرویس‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده ملی، امکان یکپارچه‌سازی اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی را فراهم کرده است.