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مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: به منظور مدیریت بهتر تامین و مصرف آب در بخش کشاورزی، سامانههای مرتبط در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به یکدیگر متصل میشوند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امیر هدایتی با اشاره به اهمیت در دست بودن اطلاعات دقیق از روند تامین و مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین لزوم افزایش بهره وری و بهرهبرداری بهینه از منابع آب برای تولید غذای مورد نیاز جامعه، تصریح کرد: با اتصال سامانههای مربوطه در دو وزارتخانه، امکان ارتباط مستقیم دادههای منابع آب با اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت فراهم میشود و این اقدام نقش مهمی در افزایش بهرهوری آب و سیاستگذاری در بخش کشاورزی خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه ریزیها در مرحله نخست این طرح، سامانه ساماب وزارت نیرو که دادههای پایه منابع آب در آن ثبت شده است به سامانه پهنهبندی تولیدات کشاورزی وزارت جهادکشاورزی که دارای دادههای بهرهبرداران بخش کشاورزی است، متصل میشوند تا اطلاعات بهره برداران کشاورزی با اطلاعات بهرهبرداران دارای پروانه برداشت منابع آبی تطبیق داده شود.
هدایتی افزود: در مراحل بعدی سایر سامانههای وزارت جهادکشاورزی از جمله سامانه "مزرعه من" نیز به سامانههای مرتبط وزارت نیرو متصل خواهند شد و تبادل اطلاعات در سطح گسترده تری انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانههای جامع و به روز در حوزه اطلاعات بهرهبرداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، تصریح کرد: باوجود فعالیت این سامانه ها، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب باعث بروز چالشهایی در کاربرد این دادهها شده بود به همین دلیل امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب وجود نداشت.
هدایتی اضافه کرد: در حال حاضر اطلاعات تولید محصولات کشاورزی در سامانههای این وزارتخانه ثبت و پایش میشود و وزارت نیرو نیز اطلاعات مربوط به منابع آب و میزان برداشت از دشتهای مختلف را در سامانههای خود در اختیار دارد و از این رو اتصال این دو مجموعه داده، امکان محاسبه میزان تولید متناسب با آب مصرفی هر بهره بردار را فراهم میکند.
مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالعات و بررسیهای دو سال گذشته در خصوص این برنامه اظهار داشت: موضوع اتصال سامانههای آب و سامانههای الگوی کشت و پهنهبندی تولیدات کشاورزی در نشستهای شورای هماهنگی معاونان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو بررسی شد و در ادامه، با تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از مدیران و کارشناسان فنی دو وزارتخانه، فراهم سازی زیرساختهای فنی و حقوقی این طرح پیگیری شد.
هدایتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فرآیندهای قانونی این برنامه انجام شده، افزود: در یک ماه گذشته تبادل آزمایشی دادهها میان دو وزارتخانه صورت گرفته و مقرر شده است که تا هفته آینده و پس از بررسیهای فنی نهایی، زیرساخت مشترک تبادل داده به صورت آزمایشی آماده بهرهبرداری شود.