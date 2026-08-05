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رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان اولویت نخست جهان اسلام و از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، بر حمایت همهجانبه از ملت فلسطین، پشتیبانی از تصمیمات رهبران فلسطینی و ضرورت تقویت وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با آقای خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن تبریک انتصاب وی به این مسئولیت، ابراز امیدواری کرد که پذیرش این مسئولیت با توفیق الهی، منشأ خدمت به ملت فلسطین و مردم مقاوم غزه و زمینهساز عزت و سربلندی هرچه بیشتر آنان باشد.
رئیسجمهور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فلسطین، بهویژه در ایام سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، این ضایعه را تسلیت گفت و با اشاره به شهادت وی در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را جنایتی ناجوانمردانه از سوی رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
پزشکیان با تجلیل از صبر، استقامت و مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که قلب و روح ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین است و جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن از ملت فلسطین حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
رئیسجمهور همچنین از نقش و مدیریت خلیل الحیه در ایجاد هماهنگی میان گروههای فلسطینی قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر تدبیر، ابتکار و تصمیمی که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات اتخاذ کنند، حمایت خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و شرایط منطقه، تصریح کرد: باوجود این مشکلات، مسئله فلسطین همچنان جایگاه محوری خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و از نگاه مسئولان، سیاستگذاران و رهبر جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است و همچنان مسئله نخست جهان اسلام به شمار میرود.
پزشکیان ضمن آرزوی سلامتی، عزت و پیروزی برای ملت فلسطین، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین تأکید کرد و اظهار داشت: ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین خواستار تقویت وحدت، انسجام و همگرایی میان کشورهای اسلامی برای دفاع از منافع امت اسلامی شد.
پزشکیان در بخش دیگری از این گفتوگو، با درخواست ابلاغ سلام خود به سایر مجاهدان و مسئولان فلسطینی، اظهار داشت: وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی میتواند زمینه غلبه حق بر باطل را فراهم کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت مظلوم، مقاوم و قهرمان فلسطین بوده و خواهد بود و تلاش خواهد کرد با گسترش همکاریها با کشورهای اسلامی، اختلافات موجود کاهش یافته و امت اسلامی در برابر دشمنان به وحدت و انسجام بیشتری دست یابد.
در این گفتوگوی تلفنی آقای خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز با گرامیداشت یاد شهید اسماعیل هنیه، شهادت وی در جمهوری اسلامی ایران را نمادی از وحدت خون، سرنوشت، رویکرد و مواضع مشترک امت اسلامی در قبال مسئله فلسطین دانست.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به همزمانی آغاز مسئولیت دکتر پزشکیان در مقام ریاست جمهوری با شهادت اسماعیل هنیه، از مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و عبور از شرایط حساس منطقهای تجلیل کرد و این روند را نشانه مدیریت مسئولان دولت جمهوری اسلامی در مواجهه با چالشها و تحولات منطقهای توصیف کرد.
الحیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بیثباتی و تهدید امنیت منطقه دانست و تاکید کرد که این رژیم، با وجود حمایتهای آمریکا، در مسیر افول قرار دارد.
رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین با تمجید از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها، اظهار داشت که ایران توانسته معادلات جدیدی در منطقه ایجاد کند و ابراز اطمینان کرد جمهوری اسلامی ایران در ادامه نیز به دستاوردهای خود دست خواهد یافت، دستاوردهایی که به سود ایران، منطقه و جهان اسلام خواهد بود.
خلیل الحیه همچنین با ابراز امیدواری نسبت به آینده محور مقاومت، تأکید کرد که این جریان در کشورهای مختلف منطقه در نهایت به اهداف و آرمانهای خود دست خواهد یافت.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به ادامه جنگ در غزه و وضعیت کرانه باختری، قدس و مسجدالاقصی، از استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین قدردانی کرد و گفت: مردم فلسطین با وجود تداوم حملات و فشارها، بر آرمانهای خود و خون شهدای فلسطین پایبند خواهند ماند.
الحیه در ادامه با اشاره به روند مذاکرات سیاسی، اظهار داشت که جنبش حماس این مذاکرات را با مشارکت و هماهنگی سایر گروههای فلسطینیدنبال میکند و همانگونه که در میدان نبرد ایستادگی کرده است، در عرصه دیپلماسی نیز اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی به اهدافی دست یابد که در میدان جنگ به آن نرسیده است.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین خواستار بهرهگیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران و مسئولان ایرانی در روند مذاکرات، در جهت تأمین منافع ملت فلسطین شد و ابراز امیدواری کرد تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک نیز در کنار مقاومت میدانی به تحقق اهداف ملت فلسطین منجر شود.
خلیل الحیه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی، ابراز امیدواری کرد پایان این روند با آزادی فلسطین و قدس شریف همراه باشد.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین با گرامیداشت یاد رهبران و فرماندهان شهید محور مقاومت، بر تداوم همکاری و همگرایی میان جریانهای همسو تأکید کرد و گفت که در چارچوب مسئولیتهای خود برای تقویت وحدت امت اسلامی تلاش خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با رئیسجمهور کشورمان دیدار کند.