به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المسیره، علامه شمس الدین شرف الدین مفتی دیار یمن در همایش سالانه علمای یمن با عنوان مقابله با تجاوز و محاصره گفت: عربستان باید از تجاوزات و محاصره ملت ما دست بردارد. ما چیزی از این کشور نمی‌خواهیم. ملت ما راهپیمایی‌های گسترده برگزار کرد. این راهپیمایی‌ها نمایشی نبود بلکه برای اعلام مخالفت با محاصره و قیمومیت بود که علماء نیز بر آن تاکید کردند. نظام سعودی علیه مسئله فلسطین و مسائل ملت‌ها نیز دسیسه چینی کرد، به حدی که ترامپ به صراحت گفت: اگر عربستان نبود، اسرائیل هم نمی‌ماند. رژیم سعودی به آمریکا و دشمنان کمک صد‌ها میلیاردی کرد این درحالی است که ملت‌های منطقه از سخت شدن زندگی رنج می‌برند. اگر عربستان قدرت بسیج کردن نیرو و تشکیل ائتلاف دارد، باید از آن علیه رژیم دشمن صهیونیستی استفاده کند و ما هم اولین کسانی هستیم که به این ائتلاف‌ها خواهیم پیوست.

همچنین ، علمای یمن در پایان همایش امروز بیانیه منتشر کردند: آنان در این بیانیه حمایت کامل خود را از تصمیمات سید عبدالملک بدرالدین مبنی بر تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تنش آفرینی در برابر تنش آفرینی به عنوان یک حق قانونی و ضروری اعلام کردند. آنان تاکید کردند ، هرگونه پیوستن به یک ائتلاف علیه مردم مظلوم یمن تجاوزی ظالمانه است و باید با همه ابزار‌های قانونی مقابلش ایستاد. در ادامه این بیانیه آمده است رژیم سعودی باید از ائتلاف‌های قبلی خود که به شکست منتهی شدند، درس عبرت بگیرد. تاکید می‌کنیم : فلسطین همواره مسئله محوری و اولین دغدغه ملت‌ها بوده است و باقی خواهد ماند. بار دیگر همبستگی کامل خود را با ایران در برابر تجاوزات آمریکا و اسرائیل اعلام می‌کنیم.