با شعار «باید برخاست»؛
اولین اربعین با غم فراغ پدر شهید امت
پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با محوریت تقاص خون پدر شهید امت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تقاص خون امام شهید و پاسداری از شهدا و ارزش ها محور آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی بود خواستی که کوچک و بزرگ نمی شناخت و یک صدا از آن سخن گفتند.
اربعین امسال حالوهوایی متفاوت با سالهای گذشته داشت و نخستین اربعینی بود که داغ فقدان امام شهید را بر پیشانی داشت.
شهادت در مکتب ما پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر برای ادامه مسیر حق و عدالت است و محور آیین جاماندگان اربعین شعار «باید برخاست» بود.
پیامی که همه آزادگان را به ایستادگی، مسئولیتپذیری و ادامه راه شهدا دعوت میکند.
تقاص خون رهبر شهید در امتداد فرهنگ مقاومت و ایستادگی است و بیان عزم ملت ایران برای پاسداری از آرمانهایی است که شهدا و به خصوص امام شهید جان خود را فدای آن کردند.