به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تقاص خون امام شهید و پاسداری از شهدا و ارزش ها محور آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی بود خواستی که کوچک و بزرگ نمی شناخت و یک صدا از آن سخن گفتند.

اربعین امسال حال‌وهوایی متفاوت با سال‌های گذشته داشت و نخستین اربعینی بود که داغ فقدان امام شهید را بر پیشانی داشت.

شهادت در مکتب ما پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای ادامه مسیر حق و عدالت است و محور آیین جاماندگان اربعین شعار «باید برخاست» بود.

پیامی که همه آزادگان را به ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و ادامه راه شهدا دعوت می‌کند.

تقاص خون رهبر شهید در امتداد فرهنگ مقاومت و ایستادگی است و بیان عزم ملت ایران برای پاسداری از آرمان‌هایی است که شهدا و به خصوص امام شهید جان خود را فدای آن کردند.