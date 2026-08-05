مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده نورمحمدی، با حاجیه خانم فاطمه امن الهی مادر پنج شهید و همسر شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در این دیدار، مادران شهدا را صاحبان روایتی کم‌نظیر از ایمان و بزرگواری دانست و اظهار داشت: عظمت مادر شهید در سکوتی است که پشتوانه‌اش یقین، و در صبری است که از عمق معرفت و دلدادگی به خداوند سرچشمه می‌گیرد. مادری که فرزندان و همسرش در راه سربلندی دین و میهن شهید شدند، تنها داغدار فقدان نیست؛ او امانت‌دار بخشی از تاریخ این سرزمین و شاهدی زنده بر معنای بلند ایثار است.

رضایی، افزود: در برابر چنین مادری، واژه‌ها از وصف بازمی‌مانند؛ چراکه مقام او نه با میزان رنجی که تحمل کرده، بلکه با بزرگی ایمانی سنجیده می‌شود که او را در سخت‌ترین لحظات، استوار و سربلند نگاه داشته است.

در پایان، رضایی با تجلیل از مقام این مادر پنج شهید و همسر شهید، بر ضرورت پاسداشت نام و راه خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

شهیدان مهری، منیژه، مینا، مسعود و منصور نورمحمدی فرزندان شهید این مادر گرانقدر و شهید علی‌اکبر نورمحمدی همسر شهید ایشان هستند که در اول فروردین سال ۱۳۶۷در موشک‌باران تهران دشمن بعثی به شهادت رسیدند.