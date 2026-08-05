مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از واریز نوبت مردادماه کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار از فردا خبر داد و گفت: اعتبار کالابرگ از این ماه بر اساس رقم آخر کد ملی در ۳ نوبت واریز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: از ماه مرداد، واریز اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار در ۳ نوبت ۱۵ و ۲۵ هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود، به طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ است و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، پانزدهم هر ماه می‌توانند سهمیه کالابرگی خود را از فروشگاه‌های عامل دریافت کنند.

وی افزود: سرپرست خانوار‌ها با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶، بیست و پنجم هرماه و سرپرست‌ها با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹، پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شد و فرآیند تسویه حساب با بقیه فروشندگان حداکثر ۳ تا ۴ هفته دیگر انجام خواهد شد.

علی لقمانی از مردم استان خواست، برای اطلاع از زمان دقیق شارژ حساب، از طریق سامانه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند و تنها پیامک‌های ارسالی از سرشماره معتبر v.refah دریافت کنند.

وی با بیان اینکه راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز از طریق پیام‌رسان «بله» و «درگاه شمیم» امکان‌پذیر است، گفت: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگی اختصاص می‌یابد.