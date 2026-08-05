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قیمت جهانی مس در معاملات اخیر با رشد ۱.۴۲درصدی، معادل ۱۹۷.۱۹ دلار، به ۱۴هزار و ۴۷.۹۷ دلار در هر تن رسیده و روند صعودی خود را در بازارهای بینالمللی حفظ کرده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما، بررسی روند بلندمدت قیمت مس نشان میدهد این فلز راهبردی پس از عبور از محدوده مقاومتی ۱۲هزار دلار، وارد فاز جدیدی از رشد شده و اکنون در سطوحی بالاتر از ۱۴هزار دلار معامله میشود. افزایش قیمت در معاملات اخیر نیز از تداوم برتری نسبی تقاضا در بازار حکایت دارد.
بررسی روند قیمتی مس از سال ۲۰۱۲ نشان میدهد این فلز پس از یک دوره افت و نوسان، از نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ وارد مسیر بازیابی شد و از سال ۲۰۲۰، همزمان با افزایش تقاضای جهانی، شتاب بیشتری به روند صعودی خود بخشید.