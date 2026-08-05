به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: گزارشی مبنی بر مارگزیدگی یک چوپان در منطقه سخت‌گذر و کوهستانی مزرعه دره زیدعلی، واقع در پشت امامزاده شاه خراسان هاردنگ از توابع شهرستان لنجان در ۲۴ ساعت گذشته به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

عباس عابدی افزود: به دلیل گذر سخت از مسیر‌های کوهستانی و ضعف شدید آنتن دهی شبکه‌های تلفن همراه در منطقه امکان موقعیت‌یابی دقیق مصدوم نبود؛ با این حال، کارشناسان اورژانس پس از جست‌وجویی دشوار در ارتفاعات، موفق به یافتن مصدوم شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه بالینی نشان داد که این چوپان پس از گزیده شدن پس از مارگزیدگی یک مار بسیار سمی، دچار شوک آنافیلاکسی (حساسیت شدید و پیش‌رونده) شده و در وضعیت بحرانی و کاهش سطح هوشیاری قرار گرفته بود.

عابدی به شدت سم مار اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های محلی و تایید اهالی منطقه، این مار سمی پیش از حمله به چوپان، دو رأس گوسفند را نیز نیش زده بود که هر دو حیوان به دلیل شدت سم در همان دقایق اولیه تلف شدند؛ این موضوع نشان‌دهنده خطر بالای سم و وضعیت فوق‌العاده حساس چوپان حادثه‌دیده بود.

وی درباره روند درمان و انتقال مصدوم ادامه داد: نیور‌های اورژانس به سرعت وقت، اقدامات پیشرفته درمانی و احیای حیاتی را در محل آغاز کرده و پس از پایدار کردن نسبی وضعیت بیمار، وی را با آمبولانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کردند که با هماهنگی‌های قبلی، روند تزریق فوری پادزهر در مرکز درمانی آغاز شد و بیمار تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.