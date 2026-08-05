محمدحسن حبیبی با قرار گرفتن در صدر گروه هشتم رقابت‌های تنیس روی میز فیدر جهانی وینتیان، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسن حبیبی در دومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های انفرادی مردان، مقابل «هو کوان کیت» از هنگ‌کنگ، سید هشتم مسابقات، نتیجه را واگذار کرد؛ اما با احتساب گیم‌شماری در صدر گروه هشتم قرار گرفت و راهی مرحله حذفی شد.

ملی‌پوش کشورمان پیش از این در نخستین دیدار خود، «سئو جونگ‌وون» از کره‌جنوبی را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر و با امتیاز‌های ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۹ شکست داده بود.

با توجه به اینکه تنها نفر نخست هر گروه به مرحله بعدی صعود می‌کند، حبیبی با صدرنشینی در گروه خود، یکی از سهمیه‌های مرحله حذفی را به دست آورد.

فراز شکیبا، دیگر نماینده کشورمان نیز مرحله گروهی را با یک پیروزی و یک شکست به پایان رساند؛ اما با توجه به صعود تنها یک بازیکن از هر گروه، نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کند.

رقابت‌های تنیس روی میز فیدر ۱۳ تا ۱۷ مرداد در شهر وینتیان کشور لائوس برگزار می‌شود.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امیر بخشی است.