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شمار ایالتهای آمریکا که سامانههای تأمین آب آنها هدف حمله سایبری هماهنگ قرار گرفته، به ۱۲ ایالت افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه آرتی عربی، شبکه ای بی سی اعلام کرد: شمار ایالتهای آمریکا که سامانههای تأمین آب آنها هدف حمله سایبری هماهنگ قرار گرفته به ۱۲ ایالت افزایش یافته است.
رسانههای خبری پیشتر تاکید کرده بودند: که در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۲۶ موجی از حملات سایبری تأسیسات آب و فاضلاب ایالتهای آمریکا را هدف قرار داد.
همچنین چن روز پیش هم، بیش از ۳۰ سامانهی آبرسانی محلی در ایالت مینهسوتای آمریکا در روزهای پنجم و ششم مردادماه هدف یک حملهی سایبری هماهنگ قرار گرفتند. مسئولان آمریکایی اعلام کردند: آب آشامیدنی آلوده نشده، اما تحقیقات درباره عامل حملات ادامه دارد.
سازمان فناوری اطلاعات این ایالت اعلام کرد: که هنوز هیچ درخواستی از سوی شهرهای درگیر برای تغییر در نحوهی مصرف آب آشامیدنی شهروندان صادر نشده است.هک سیستم آبرسانی یک روز پس از آن رسانهای میشود که چهار شهر مینهسوتا به طور رسمی دربارهی نفوذ به شبکههای کامپیوتری خود هشدار داده بودند.