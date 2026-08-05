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سه رقم جدید آویشن پس از بررسیهای علمی و کارشناسی در کمیته معرفی ارقام، به فهرست ارقام گیاهان دارویی کشور اضافه شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست؛ خبرگزاری صدا و سیما در یکصد و بیستوهفتمین جلسه کمیته معرفی ارقام، دو رقم آویشن برگنیزهای با نامهای «فراهان» و «عطرین» و یک رقم آویشن کرکآلود با نام «نسیم» به تصویب رسید.
سرپرست مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: معرفی ارقام جدید، علاوه بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت تولید، زمینه تأمین بذر استاندارد، توسعه کشت تجاری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع دارویی، غذایی و آرایشی ـ بهداشتی را فراهم میکند.
شکرالله حاجیوند افزود: توسعه ارقام اصلاحشده و سازگار با شرایط اقلیمی کشور، از الزامات ارتقای بهرهوری، افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و تقویت امنیت زیستی است.
وی تأکید کرد: تولید ارقام بومی و پرمحصول، ضمن کاهش وابستگی به منابع ژنتیکی خارجی، به ارتقای جایگاه ایران در بازارهای داخلی و بینالمللی گیاهان دارویی کمک میکند.