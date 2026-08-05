مجموعه هشت‌قسمتی «روح‌الامین» به‌عنوان جدیدترین تولید مشترک رسانه ملی و حوزه هنری، با هدف تبیین ابعاد فرهنگی و هنری شخصیت رهبر شهید و بازخوانی خاطرات جامعه هنری از ایشان، روی آنتن شبکه نسیم رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «روح‌الامین» با اجرای مالک سراج، میزبان جمعی از چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر کشور است تا نقش هنرمندان را در روایت و ماندگارسازی سیره ، اندیشه و میراث فرهنگی رهبر شهید بررسی کند.

در این برنامه چهره‌هایی همچون کوروش زارعی، علیرضا قزوه، ناصر فیض، محمود یوسفی، رضا رحیمی عنبران، عبدالحمید قدیریان، آرش صحرانورد و ایمن جابر (هنرمند لبنانی) حضور دارند و از منظر تخصصی و تجربه‌های شخصی خود، به ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی رهبر شهید و جایگاه هنر در تبیین این میراث می‌پردازند.

محمدعلی خبیر، تهیه‌کننده برنامه «روح‌الامین»، درباره ایده شکل‌گیری این مجموعه گفت: در معاونت راهبری امور استان‌های حوزه هنری، تصمیم گرفتیم برنامه‌ای را برای انعکاس حضور هنرمندان استان‌های مختلف در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید طراحی کنیم؛ هنرمندانی که فرصت حضور در مراسم شهر‌های تهران، قم یا مشهد را پیدا نکرده بودند.

شعار این برنامه نیز روایت سوگ و وداع با حضرت آقا از زبان هنرمندان و به زبان هنر تعیین شد.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید افزود: ایشان فراتر از یک رهبر سیاسی، شخصیتی برجسته در عرصه فرهنگ و هنر بودند.

از این رو، واژه «روح» در عنوان برنامه یادآور نام امام خمینی (ره) و تداعی‌کننده تشییع ایشان است و واژه «امین» به تخلص شعری رهبر شهید اشاره دارد که در ترکیب با یکدیگر، عنوان «روح‌الامین» را شکل دادند.

خبیر درباره نحوه انتخاب مهمانان توضیح داد: مهمانان از میان استادان برجسته و هنرمندان پیشکسوت و همچنین چهره‌های استانی انتخاب شدند که سابقه دیدار با رهبر شهید را در نشست‌های شعر، محافل سینمایی و دیدار‌های فرهنگی داشتند. هدف ما ثبت روایتی صمیمی و هنرمندانه از این مواجهه‌های شخصی بود.

وی مخاطب اصلی این برنامه را عموم مردم دانست و علت انتخاب شبکه نسیم را فراگیری آن میان مخاطبان برشمرد و از آمادگی برای تولید فصل‌های بعدی این مجموعه خبر داد.

مالک سراج، مجری برنامه «روح‌الامین»، نیز درباره حضور خود در این مجموعه گفت: دغدغه و باور شخصی‌ام به این موضوع، انگیزه اصلی من برای پذیرش اجرای برنامه بود، چرا که معتقدم همواره باید چیزی را بیان کنم که به آن ایمان دارم.

وی با اشاره به تفاوت این اثر با برنامه‌های مشابه افزود: حضور من به عنوان مجری-بازیگر و استفاده از پلاتو‌های بداهه با مشورت کارگردان، فضایی متفاوت به کار بخشید.

همچنین ارادت قلبی مهمانان به رهبر شهید و مرور دیدار‌های صمیمانه و بی‌واسطه آنان با ایشان، از بخش‌های جذاب و اثرگذار برنامه برای مخاطبان است.