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پژوهشگر مطالعات زنان در اسلام گفت: اربعین حسینی به عنوان بزرگترین اجتماع بشری، این روزها تنها یک پیادهروی ساده نیست، بلکه به میدانی برای تبلور جایگاه اجتماعی، سیاسی و تربیتی زنان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نهله غروی نائینی پژوهشگر مطالعات زنان در اسلام با تأکید بر اینکه حرکت اربعین امتداد مسیر عاشوراست، تصریح کرد: زنان با تأسی به حضرت زینب (س) به عنوان فرمانده پیامرسان عاشورا، اکنون میداندار اصلی این حرکت عظیم هستند.
این استاد دانشگاه افزود: حضور بانوان در پیادهروی اربعین صرفاً یک حضور فیزیکی نیست؛ بلکه نمادی از اقتدار و ایستادگی است. بانوان با حضور خود در مواکب، بخشهای پشتیبانی و ستادی و همچنین حضور پرشور در مسیرهای پیادهروی، نقشی بسیار فراتر از آقایان در پایداری و دوام این جریان ایفا میکنند. نکته حائز اهمیت، «جهاد تبیین» توسط این زنان است که با رعایت حجاب کامل و عفاف اسلامی، پیام زینبی را در قلب بزرگترین اجتماع جهانی فریاد میزنند.
وی با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده در بستر اربعین، خاطرنشان کرد: زنانی که در این مسیر گام برمیدارند، تنها زائر نیستند؛ بلکه معماران نسلی هستند که در مقابل کفر و استکبار مقاوم خواهند بود. حضور مادران به همراه فرزندان و همسرانشان در این حرکت، موجب تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی شده و فضایی سرشار از امنیت و معنویت ایجاد میکند که حتی گردشگران خارجی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این شبکه اجتماعی قدرتمند که به همت بانوان شکل گرفته، ضامن بقای فرهنگ حسینی در نسلهای آتی است.